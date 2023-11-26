Топ-5 мест для зимней рыбалки в Ростовской области

В окрестностях села Рогожкино после образования льда на заливе продолжается рыбная ловля. Эта занятие настолько популярно, что если вы приедете около 7 утра, то может быть сложно найти свободное место для рыбалки. Зимой на заливе всегда сильный ветер, так что необходимо взять с собой палатку, чтобы защититься от холода, даже если одеты тепло. Также стоит избегать подхода к руслу залива, так как лед там может быть очень хрупким и опасным.