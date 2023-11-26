Топ-5 мест для зимней рыбалки в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Появление первого льда на водоемах становится сигналом для хищных рыб — щуки, окуня и судака, чтобы начать охоту на мальков.
В глубоких ямах водоемов часто можно наблюдать стаи бычков, которые питаются разными инсектами, такими как мотыльки и червяки. Они проводят зиму у дна и активно клюют на приманку. А на плавающие мормышки лучше всего ловить плотву. Интересно, что иногда она активно клюет именно ночью. В период первых морозов можно также попытаться поймать карасей, которые не успели накопить достаточно жира перед зимой и еще продолжают активно питаться.
Во время подготовки к зимней рыбалке стоит купить специальный костюм, удочку и палатку, чтобы было, где согреться, ведь в Ростовской области всегда можно рассчитывать на успешную рыбалку зимой.
Проток реки Сал впадает в Дон, ее протяженность составляет 776 километров от Калмыкии до Ростовской области. Река Сал извивается и сама по себе не глубокая, ширина ее узкого потока изменяется от 10 до 20 метров. В нижней части поток расширяется и достигает 70-100 метров.
В реке можно поймать разные виды рыбы, такие как жерех, сазан, голавль, сом и другие. Обилие рыбы объясняется низкой численностью людей по берегам, поэтому рыбаков здесь не так много.
В окрестностях села Рогожкино после образования льда на заливе продолжается рыбная ловля. Эта занятие настолько популярно, что если вы приедете около 7 утра, то может быть сложно найти свободное место для рыбалки. Зимой на заливе всегда сильный ветер, так что необходимо взять с собой палатку, чтобы защититься от холода, даже если одеты тепло. Также стоит избегать подхода к руслу залива, так как лед там может быть очень хрупким и опасным.
Зимой ловят различные виды рыб, которые обитают тут и летом. Но чаще всего встречаются плотва, подлещик и окунь. Ловят с помощью мормышек, используя различные виды приманок. Иногда на мормышки нанизывают мотыля или опарыша. Есть также возможность использовать блесны, чтобы поймать щуку, окуня или, иногда, судака.
Не стоит пытаться использовать запрещенные снасти, чтобы не нарушать закон.
Река Дон славится разнообразным рыболовством. В зимнее время здесь можно поймать щуку, окуня, судака и много других видов рыбы. Лучшие места для зимней рыбалки находятся около больших плотин, стоянок и также на водохранилищах, которых здесь много. Рыба часто плавает рядом с открытыми протоками, глубокими ямами и подводными течениями.
Озеро Маныч-Гудило расположено сразу между тремя регионами — Ставропольским краем, Калмыкией и Ростовской областью. Оно является прекрасным местом для зимней ловли рыбы. Здесь есть возможность поймать различные виды, такие как окунь, карась, щука и другие. На озере находятся специально оборудованные площадки для рыбаков, где можно установить палатку или посидеть на скамейке. Кроме того, доступны услуги местных рыболовных баз, которые предлагают аренду необходимой экипировки и снаряжения.
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