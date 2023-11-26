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Ученые заявили, что Дон в Ростовской области может стать крупнейшей рекой в мире

Ученые заявили, что Дон в Ростовской области может стать крупнейшей рекой в мире

26 ноября 2023, 15:15
Фото: 1MI
Ученые заявили, что Дон в Ростовской области может стать крупнейшей рекой в мире
Если течение Гольфстрим изменится, то река Дон в Ростовской области может стать крупнейшей в мире, приводят слова ученых «Новые известия».

Ученые предупредили, что течение Гольфстрим может уже к 2025 году измениться так, что Европа замерзнет, а Крым и Кавказ станут островами. Повлияет это и на реку Дон. Она станет частью Сарматского моря, которое исчезло более десяти миллионов лет назад. Таким образом, Дон станет крупнейшей рекой в мире, а затем исчезнет на дне Сарматского моря.

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Сейчас Гольфстрим переносит теплые воды от экватора на север. Однако из-за глобального потепления и таяния ледников ситуация может измениться. Вода рискует затопить все низины и сотни городов. Например, Тюмень, Сургут, Томск и Ханты-Мансийск. Затем вода «упрется» в Уральские горы, обогнет их и устремится в низменности Каспия и Аральского моря. При таком раскладе и будет восстановлено исчезнувшее Сарматское море.

Однако в данном случае затоплены окажутся окрестности Каспия и города на берегу Волги и Дона, в том числе Ростов, Волгоград и Астрахань.

Такая версия событий является радикальной. Ученые заявляют о ней, чтобы привлечь внимание человечества к глобальному потеплению и ответственному отношению к природе.

Ранее океанолог предсказал разрушительные наводнения из-за изменения климата в Ростовской области.

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