Ученые заявили, что Дон в Ростовской области может стать крупнейшей рекой в мире

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Ученые предупредили, что течение Гольфстрим может уже к 2025 году измениться так, что Европа замерзнет, а Крым и Кавказ станут островами. Повлияет это и на реку Дон. Она станет частью Сарматского моря, которое исчезло более десяти миллионов лет назад. Таким образом, Дон станет крупнейшей рекой в мире, а затем исчезнет на дне Сарматского моря.
Сейчас Гольфстрим переносит теплые воды от экватора на север. Однако из-за глобального потепления и таяния ледников ситуация может измениться. Вода рискует затопить все низины и сотни городов. Например, Тюмень, Сургут, Томск и Ханты-Мансийск. Затем вода «упрется» в Уральские горы, обогнет их и устремится в низменности Каспия и Аральского моря. При таком раскладе и будет восстановлено исчезнувшее Сарматское море.
Однако в данном случае затоплены окажутся окрестности Каспия и города на берегу Волги и Дона, в том числе Ростов, Волгоград и Астрахань.
Такая версия событий является радикальной. Ученые заявляют о ней, чтобы привлечь внимание человечества к глобальному потеплению и ответственному отношению к природе.
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