Ученые заявили, что Дон в Ростовской области может стать крупнейшей рекой в мире

Ученые предупредили, что течение Гольфстрим может уже к 2025 году измениться так, что Европа замерзнет, а Крым и Кавказ станут островами. Повлияет это и на реку Дон. Она станет частью Сарматского моря, которое исчезло более десяти миллионов лет назад. Таким образом, Дон станет крупнейшей рекой в мире, а затем исчезнет на дне Сарматского моря.