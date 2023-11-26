В Минобороны назвали «террористической» атаку Украины в районе Азовского моря

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Сегодня утром украинская армия пыталась атаковать наземные объекты на территории России. Для этого военнослужащие Украины переоборудовали две зенитные ракеты С-200.
Российские силы ПВО сбили эти ракеты в воздухе над акваторией Азовского моря. Комментируя инцидент, в Минобороны попытку атаки со стороны ВСУ назвали «террористической».
Других подробностей об атаке не поступало.
Ранее в Ростове рассказали, как распознать фейки украинских спецслужб.