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В Минобороны назвали "террористической" атаку Украины в районе Азовского моря

В Минобороны назвали «террористической» атаку Украины в районе Азовского моря

26 ноября 2023, 10:13
Фото: Wikipedia.org
В Минобороны назвали "террористической" атаку Украины в районе Азовского моря
ВСУ пытались атаковать территорию России переоборудованными ракетами С-200, рассказали в Минобороны.
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СВО

Сегодня утром украинская армия пыталась атаковать наземные объекты на территории России. Для этого военнослужащие Украины переоборудовали две зенитные ракеты С-200.

Российские силы ПВО сбили эти ракеты в воздухе над акваторией Азовского моря. Комментируя инцидент, в Минобороны попытку атаки со стороны ВСУ назвали «террористической».

Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет над Азовским морем 26 ноября
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Других подробностей об атаке не поступало.

Ранее в Ростове рассказали, как распознать фейки украинских спецслужб.

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