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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Еще один беспилотник самолетного типа нашли на дереве неподалеку от Каменска

Военные перехватили беспилотник самолетного типа в селе в Ростовской области

26 ноября 2023, 17:06
Фото: 1MI
Еще один беспилотник самолетного типа нашли на дереве неподалеку от Каменска
В Каменском районе 24 ноября нашли в ветках деревьев дрон самолетного типа, пишет Telegram-канал «Че по Ростову?».
Сюжет
СВО

Сегодня стало известно, что вечером 24 ноября в Каменском районе у хутора Волченский в ветвях деревьев нашли БПЛА самолетного типа. Размер устройства составлял 1,5 метра на 1,2 метра.

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Как пишет источник, беспилотник перехватили и посадили военнослужащие подразделения РЭБ местной воинской части. Позже дрон забрали на исследование военные.

Утром следующего дня обломки еще одного беспилотника самолетного типа нашли в полях недалеко от Каменска. Он также относился к БПЛА самолетного типа. Устройство изъяли сотрудники Минобороны.

Оба инцидента пока не нашли подтверждения у органов власти и министерства обороны. Информация уточняется.

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