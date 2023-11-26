Военные перехватили беспилотник самолетного типа в селе в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Сегодня стало известно, что вечером 24 ноября в Каменском районе у хутора Волченский в ветвях деревьев нашли БПЛА самолетного типа. Размер устройства составлял 1,5 метра на 1,2 метра.
Как пишет источник, беспилотник перехватили и посадили военнослужащие подразделения РЭБ местной воинской части. Позже дрон забрали на исследование военные.
Утром следующего дня обломки еще одного беспилотника самолетного типа нашли в полях недалеко от Каменска. Он также относился к БПЛА самолетного типа. Устройство изъяли сотрудники Минобороны.
Оба инцидента пока не нашли подтверждения у органов власти и министерства обороны. Информация уточняется.