Военных дирижеров оркестров ЮВО собрали в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Участники сбора будут слушать лекции, а также совершенствовать свои навыки по управлению военным оркестром.
В сообщении отмечается, что произведения военных дирижеров ЮВО составляют репертуар военных оркестров. Так, строевые песни заслуженного артиста РФ подполковника Андрея Головина исполняют военные музыканты также и в концертном варианте.
Ранее с Донбасса вернулись саперы с Ростовской области, которые на протяжении свыше 80 дней занимались обезвреживанием опасных объектов. За это время саперы проверили более 30 гектаров земли. Ими были обезврежены порядка 800 боеприпасов.