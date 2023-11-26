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Published Сегодня, 06:10

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Updated Сегодня, 06:12

Военных дирижеров оркестров ЮВО собрали в Ростове-на-Дону

Военных дирижеров оркестров ЮВО собрали в Ростове-на-Дону

26 ноября 2023, 06:10
Фото: 1MI
Военных дирижеров оркестров ЮВО собрали в Ростове-на-Дону
В Ростове состоялись сборы военных дирижеров оркестров Южного военного округа (ЮВО) для повышения уровня подготовки, сообщает пресс-служба ЮВО.

Участники сбора будут слушать лекции, а также совершенствовать свои навыки по управлению военным оркестром.

В сообщении отмечается, что произведения военных дирижеров ЮВО составляют репертуар военных оркестров. Так, строевые песни заслуженного артиста РФ подполковника Андрея Головина исполняют военные музыканты также и в концертном варианте.

Дирижеры военных оркестров будут совершенствовать свои навыки в РостовеДирижеры военных оркестров будут совершенствовать свои навыки в Ростове
Дирижеры военных оркестров будут совершенствовать свои навыки в РостовеДирижеры военных оркестров будут совершенствовать свои навыки в Ростове
Дирижеры военных оркестров будут совершенствовать свои навыки в Ростове
Фото: ЮВО

Ранее с Донбасса вернулись саперы с Ростовской области, которые на протяжении свыше 80 дней занимались обезвреживанием опасных объектов. За это время саперы проверили более 30 гектаров земли. Ими были обезврежены порядка 800 боеприпасов.

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