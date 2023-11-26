rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Зарплаты в 100 тысяч рублей: Названы вакансии для подработки молодых мам в Ростове

Зарплаты в 100 тысяч рублей: названы вакансии для подработки в декрете в Ростове

26 ноября 2023, 05:49
Фото: Midjourney
Зарплаты в 100 тысяч рублей: Названы вакансии для подработки молодых мам в Ростове

В Ростове в 3,5 раза выросло число предложений для подработки мам в декрете

Мамам в декрете в Ростове предлагают подработки с доходом от 50 тысяч рублей, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

В Ростове растет тренд на частичную занятость. Вакансии с неполным рабочим днем популярны как среди соискателей, так и среди работодателей. В этом году количество предложений трудоустройства на неполный день выросло в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом. Средняя зарплата при частичной занятости в Ростове может достигать 53 тысяч рублей.

Особенно популярны такие вакансии среди молодых мам. Также они предпочитают удаленную работу, которая не требует специальных знаний и опыта.

Аналитики «Авито работа» назвали три самые предпочтительные вакансии для мам в декрете.

Агент по продаже недвижимости

Женщины в декрете часто отдают предпочтение работе агента по недвижимости. Такая работа предполагает удаленный формат. Зарабатывать агент по недвижимости может от 100 до 175 тысяч в месяц.

От специалиста требуется сформировать предложения по продаже жилья в соответствии с запросом клиентов. Также среди обязанностей: телефонные переговоры, работа в системе CRM, организация просмотров объектов, а также подготовка презентаций для клиентов.

Со своей стороны работодатели предлагают потенциальному сотрудники не только удаленную работу в свободном графике, но и бесплатное обучение, а также получение процентов от сделок.

Зарабатывать агент по недвижимости может от 100 до 175 тысяч в месяц.Зарабатывать агент по недвижимости может от 100 до 175 тысяч в месяц.
Зарабатывать агент по недвижимости может от 100 до 175 тысяч в месяц.
Фото: Midjourney
Дизайнер обоев, гончар и кузнец: названы самые редкие вакансии в Ростовской области
Узнать подробнее

Рекрутер

Также молодые мамы могут попробовать себя в качестве рекрутера. Шанс найти такую работу выше, если у женщины имеется соответствующий опыт.

Работодатели требуют от соискательницы стабильный Интернет, ноутбук или компьютер, а также гарнитуру. Рекрутер будет заниматься поиском кандидатов, работать с вакансиями линейного неквалифицированного персонала и вести полный цикл подбора: получение заявки, поиск, сопровождение до передачи кандидата менеджеру.

Среди плюсов такой работы — удаленный график, частичная занятость и зарплата в районе 100 тысяч рублей в месяц.

Репетитор

Онлайн-школы для детей и взрослых готовы взять на работу женщин в декрете. Работа удаленная, в комфортном графике. Вести придется от десяти занятий в неделю.

Платить репетитору обещают в районе 70 тысяч рублей в месяц.Платить репетитору обещают в районе 70 тысяч рублей в месяц.
Платить репетитору обещают в районе 70 тысяч рублей в месяц.
Фото: 1MI

От соискательницы требуется педагогическое или профессиональное образование, опыт преподавания или репетиторской деятельности.

Школа оснащена интерактивным онлайн-классом. Она сама найдет для репетитора учеников и будет сопровождать в решении всех вопросов. Платить соискателю обещают в районе 70 тысяч рублей в месяц.

Алина Заярная

Читайте также:
Более 6 тысяч вакансий в сфере промышленности и науки открыто в Ростовской областиВ Ростовской области открыли вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублейНа Дону доля вакансий с «удаленкой» возвращается к пандемийным показателям
#Общество#Эксклюзив#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Зарплата в Ростове#Вакансии в Ростове#Ростов#RostovGazeta
Подпишитесь
Ростовскую область накрыло дождями и снегом, пока депутат рассуждал о будущем армии
Вчера, 15:41
Ростов-на-Дону может уйти под воду из-за остановки течения Гольфстрим
Вчера, 16:42
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды в реке Дон
Вчера, 14:45
В Батайске беременная женщина ударила мужа в живот ножом за предложение сделать аборт
Вчера, 13:53
В Ростовской области задержали подростка, подрабатывающего «закладчиком»
Вчера, 13:22
В Ростове из-за дождя цены на такси взлетели в два раза
Вчера, 12:52