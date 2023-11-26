Зарплаты в 100 тысяч рублей: названы вакансии для подработки в декрете в Ростове

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
В Ростове растет тренд на частичную занятость. Вакансии с неполным рабочим днем популярны как среди соискателей, так и среди работодателей. В этом году количество предложений трудоустройства на неполный день выросло в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом. Средняя зарплата при частичной занятости в Ростове может достигать 53 тысяч рублей.
Особенно популярны такие вакансии среди молодых мам. Также они предпочитают удаленную работу, которая не требует специальных знаний и опыта.
Аналитики «Авито работа» назвали три самые предпочтительные вакансии для мам в декрете.
Женщины в декрете часто отдают предпочтение работе агента по недвижимости. Такая работа предполагает удаленный формат. Зарабатывать агент по недвижимости может от 100 до 175 тысяч в месяц.
От специалиста требуется сформировать предложения по продаже жилья в соответствии с запросом клиентов. Также среди обязанностей: телефонные переговоры, работа в системе CRM, организация просмотров объектов, а также подготовка презентаций для клиентов.
Со своей стороны работодатели предлагают потенциальному сотрудники не только удаленную работу в свободном графике, но и бесплатное обучение, а также получение процентов от сделок.
Также молодые мамы могут попробовать себя в качестве рекрутера. Шанс найти такую работу выше, если у женщины имеется соответствующий опыт.
Работодатели требуют от соискательницы стабильный Интернет, ноутбук или компьютер, а также гарнитуру. Рекрутер будет заниматься поиском кандидатов, работать с вакансиями линейного неквалифицированного персонала и вести полный цикл подбора: получение заявки, поиск, сопровождение до передачи кандидата менеджеру.
Среди плюсов такой работы — удаленный график, частичная занятость и зарплата в районе 100 тысяч рублей в месяц.
Онлайн-школы для детей и взрослых готовы взять на работу женщин в декрете. Работа удаленная, в комфортном графике. Вести придется от десяти занятий в неделю.
От соискательницы требуется педагогическое или профессиональное образование, опыт преподавания или репетиторской деятельности.
Школа оснащена интерактивным онлайн-классом. Она сама найдет для репетитора учеников и будет сопровождать в решении всех вопросов. Платить соискателю обещают в районе 70 тысяч рублей в месяц.
Алина Заярная