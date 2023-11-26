Зарплаты в 100 тысяч рублей: названы вакансии для подработки в декрете в Ростове

В Ростове растет тренд на частичную занятость. Вакансии с неполным рабочим днем популярны как среди соискателей, так и среди работодателей. В этом году количество предложений трудоустройства на неполный день выросло в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом. Средняя зарплата при частичной занятости в Ростове может достигать 53 тысяч рублей.