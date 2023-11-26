Жилье в элитных новостройках Ростова подорожало на 11,3%

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В Ростове продолжает дорожать элитная недвижимость. Например, соответствующие квартиры в новостройках выросли в цене на 11,3% в третьем квартале текущего года. Элитное жилье на вторичном рынке поднялось в стоимости на 6,6%.
Сейчас квадратный метр люксового жилья в новостройке стоит 122 956 рублей.
Если говорить о недвижимости в новостройках Ростова в целом, то она подорожала в третьем квартале на 1,3%. Вторичное жилье поднялось в стоимости еще больше — на 4,5%.
Тем временем ранее сообщалось, что почти половина квартир в новостройках Ростова остаются не распроданными.