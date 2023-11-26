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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 08:47

Жилье в элитных новостройках Ростова подорожало на 11,3%

Жилье в элитных новостройках Ростова подорожало на 11,3%

26 ноября 2023, 08:45
Фото: 1MI
Жилье в элитных новостройках Ростова подорожало на 11,3%
В третьем квартале текущего года в Ростове поднялись цены на квартиры в элитных новостройках, сообщается на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системе.

В Ростове продолжает дорожать элитная недвижимость. Например, соответствующие квартиры в новостройках выросли в цене на 11,3% в третьем квартале текущего года. Элитное жилье на вторичном рынке поднялось в стоимости на 6,6%.

Сейчас квадратный метр люксового жилья в новостройке стоит 122 956 рублей.

В Ростове на маткапитал можно купить только 4,8 «квадрата» на вторичном рынке жилья
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Если говорить о недвижимости в новостройках Ростова в целом, то она подорожала в третьем квартале на 1,3%. Вторичное жилье поднялось в стоимости еще больше — на 4,5%.

Тем временем ранее сообщалось, что почти половина квартир в новостройках Ростова остаются не распроданными.

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