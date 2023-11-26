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Published Сегодня, 17:26

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Житель Ростовской области получил пулю в лицо во время "стрелки"

Житель Ростовской области получил пулю в лицо во время «стрелки»

26 ноября 2023, 17:26
Фото: 1MI
Житель Ростовской области получил пулю в лицо во время "стрелки"
Житель Сальска Ростовской области оказался ранен из пневматического пистолета во время уличной разборки, пишут СМИ.

В центре Сальска два молодых человека решили выяснить отношения с помощью «стрелки». Парни сначала на словах пытались убедить друг друга в своей правоте. Затем один из участников конфликта достал пневматический пистолет и выстрелил оппоненту прямо в лицо.

Видео с места событий в Сальске
Видео: rostovgazeta.ru

На место оперативно прибыли медики. Donday пишет, что пострадавший получил челюстно-лицевое ранение. Его жизни ничего не угрожает.

Сейчас расследованием инцидента занимается полиция. Там официальными подробностями пока не делились. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в Белой Калитве застрелили известного криминального авторитета Владимира Борисенко.

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