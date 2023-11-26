Житель Ростовской области получил пулю в лицо во время «стрелки»

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В центре Сальска два молодых человека решили выяснить отношения с помощью «стрелки». Парни сначала на словах пытались убедить друг друга в своей правоте. Затем один из участников конфликта достал пневматический пистолет и выстрелил оппоненту прямо в лицо.
На место оперативно прибыли медики. Donday пишет, что пострадавший получил челюстно-лицевое ранение. Его жизни ничего не угрожает.
Сейчас расследованием инцидента занимается полиция. Там официальными подробностями пока не делились. Информация о происшествии уточняется.
Ранее в Белой Калитве застрелили известного криминального авторитета Владимира Борисенко.