АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в совещании, организованном Комитетом СФ

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Организаторами совещания выступили Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Национальным союзом агростраховщиков (НСА).
С докладами выступили руководители Комитета, представители Минсельхоза России, Минфина России, Банка России, Национального союза агростраховщиков, руководители региональных органов управления АПК и страховых организаций.
Выступая с докладом, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование», Сергей Простатин, отметил, что успешный старт программы страхования на случай ЧС привел к значительному росту застрахованной посевной площади, в портфеле компании более 100% в сравнении с прошлым годом. Программа страхования на случай ЧС отличается высокой скоростью урегулирования убытков. В АО СК «РСХБ-Страхование» срок выплат составляет от 4 до 8 дней.
«Внедрение новых продуктов и возможность встраивания их в соответствующую систему страхования с господдержкой, как это произошло с программой страхования на случай ЧС, дает дополнительные возможности для развития вида в целом. Сейчас в разработке НСА находится новый продукт — индексное страхование, развитие которого может решить проблему отсутствия необходимого количества метеостанций, что вызывает сложность в доказательстве произошедшего события и существенно тормозит развитие агрострахования», — подчеркнул Сергей Простатин.