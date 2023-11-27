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АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в совещании, организованном Комитетом СФ

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в совещании, организованном Комитетом СФ

27 ноября 2023, 12:59
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8KcYRb
24 ноября АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в совещании «Об итогах работы по развитию агрострахования с господдержкой в 2023 году и дальнейших планах по развитию системы».

Организаторами совещания выступили Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Национальным союзом агростраховщиков (НСА).

С докладами выступили руководители Комитета, представители Минсельхоза России, Минфина России, Банка России, Национального союза агростраховщиков, руководители региональных органов управления АПК и страховых организаций.

Выступая с докладом, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование», Сергей Простатин, отметил, что успешный старт программы страхования на случай ЧС привел к значительному росту застрахованной посевной площади, в портфеле компании более 100% в сравнении с прошлым годом. Программа страхования на случай ЧС отличается высокой скоростью урегулирования убытков. В АО СК «РСХБ-Страхование» срок выплат составляет от 4 до 8 дней.

Генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей ПростатинГенеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин
Генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин
Фото: АО СК «РСХБ-Страхование»

«Внедрение новых продуктов и возможность встраивания их в соответствующую систему страхования с господдержкой, как это произошло с программой страхования на случай ЧС, дает дополнительные возможности для развития вида в целом. Сейчас в разработке НСА находится новый продукт — индексное страхование, развитие которого может решить проблему отсутствия необходимого количества метеостанций, что вызывает сложность в доказательстве произошедшего события и существенно тормозит развитие агрострахования», — подчеркнул Сергей Простатин.

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