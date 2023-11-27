АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в совещании, организованном Комитетом СФ

«Внедрение новых продуктов и возможность встраивания их в соответствующую систему страхования с господдержкой, как это произошло с программой страхования на случай ЧС, дает дополнительные возможности для развития вида в целом. Сейчас в разработке НСА находится новый продукт — индексное страхование, развитие которого может решить проблему отсутствия необходимого количества метеостанций, что вызывает сложность в доказательстве произошедшего события и существенно тормозит развитие агрострахования», — подчеркнул Сергей Простатин.