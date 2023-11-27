Банк ЗЕНИТ в лидерах рейтинга лучших премиальных карт

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут оформить дебетовую карту Мир Supreme с повышенным кешбэком в кафе и ресторанах до 12%. Также по карте действует кешбэк до 5% на аптеки и спорттовары, и до 2% на все покупки. Плата за обслуживание не взимается, если ежемесячно совершать покупки на сумму от 10 тыс. рублей.