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Published Сегодня, 14:29

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Updated Сегодня, 14:31

Банк ЗЕНИТ в лидерах рейтинга лучших премиальных карт

Банк ЗЕНИТ в лидерах рейтинга лучших премиальных карт

27 ноября 2023, 14:29
Фото: ПАО Банк ЗЕНИТ
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Банк ЗЕНИТ занял 2 место в рейтинге лучших премиальных дебетовых карт МИР Supreme в ноябре 2023 года по версии финансового портала «Выберу.ру». Всего в исследовании участвовало 20 финансовых организаций.

Эксперты сравнивали стоимость выпуска и обслуживания премиальных карт, проценты начисления кешбэка и размер бонусов, набор привилегий в программе лояльности и многое другое. В рейтинге также учитывался уровень надежности банка и его значимость на финансовом рынке страны.

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут оформить дебетовую карту Мир Supreme с повышенным кешбэком в кафе и ресторанах до 12%. Также по карте действует кешбэк до 5% на аптеки и спорттовары, и до 2% на все покупки. Плата за обслуживание не взимается, если ежемесячно совершать покупки на сумму от 10 тыс. рублей.

Предусмотрен бесплатный лимит на снятие наличных и переводы 100 тыс. рублей через систему быстрых платежей. Владельцам карт Мир Supreme доступно посещение бизнес-залов аэропортов и железнодорожных вокзалов, входящих в программу ON PASS.

Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Банка.

#Общество
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