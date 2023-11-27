«Бесплатно такие вещи не делают»: украинская ведьма собирает донаты на бурю в Ростове

Telegram-канал «Это Ростов» рассказал о неожиданном виновнике происходящего. Оказалось, причиной непогоды стал не изменчивый климат и антициклон, а черная магия. Верховная ведьма Украины Алтея заявила, что и ураганный ветер, и потоп на юге России и в Крыму якобы ее рук дело.