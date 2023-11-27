rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 19:55

Updated Сегодня, 19:55

«Бесплатно такие вещи не делают»: украинская ведьма собирает донаты на бурю в Ростове

«Бесплатно такие вещи не делают»: украинская ведьма собирает донаты на бурю в Ростове

27 ноября 2023, 17:31
Фото: 1MI
«Бесплатно такие вещи не делают»: украинская ведьма собирает донаты на бурю в Ростове

Верховная ведьма Украины Алтея заявила, что наслала бурю на Ростовскую область

Верховная ведьма Украины Алтея взяла на себя ответственность за ураган и потоп на юге России и в Ростовской области, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Напомним, минувшей ночью на Ростовскую область обрушились ветер, дожди и даже град. Затопленными оказались 25 населенных пунктов, эвакуированы несколько сотен дончан.

Telegram-канал «Это Ростов» рассказал о неожиданном виновнике происходящего. Оказалось, причиной непогоды стал не изменчивый климат и антициклон, а черная магия. Верховная ведьма Украины Алтея заявила, что и ураганный ветер, и потоп на юге России и в Крыму якобы ее рук дело.

В Ростовской области сбивают беспилотники и спасают жителей от потопа
Узнать подробнее

«Чтобы устроить стихийное бедствие такого масштаба, я жертвую частицей своей души. Бесплатно такие вещи не делаются», — цитирует колдунью и военкор Евгений Лисицын. По словам военкора, сейчас Алтея открыла сбор на три миллиона гривен[прим. редакции — 7,38 миллиона рублей по курсу на 27 ноября], чтобы повторить непогоду.

Что заставило украинского фрика сделать подобное бредовое заявление — не сообщается.

Ранее синоптик объявил, когда стихнет ветер в Ростовской области.

Читайте также:
«Центр циклона уже прошел»: сильный ветер в Ростовской области затихнет к вечеруУраганный ветер не щадит балконы и лоджии в ТаганрогеВ Ростове ветер повалил более 20 деревьев
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Азов#Надежда Пустяк#Ветер#Град#Украина#Непогода#Крым#Последние новости Ростова на сегодня#Ураган#Ростов#Дожди#Telegram-канал#Стихийное бедствие#Происшествия#Ураган в Ростовской области 27 ноября
Подпишитесь
В Ростовской области сбивают беспилотники и спасают жителей от потопа
Сегодня, 15:38
В деле экс-главы ростовского бюро медсоцэкспертизы вскрылись новые эпизоды
Сегодня, 16:25
Стало известно, когда в Ростовской области полностью восстановят электричество
Сегодня, 16:32
В Ростовской области под водой остаются 25 населенных пунктов
Сегодня, 15:22
Красно-золотой декор украсит улицы Ростова на Новый год
Сегодня, 14:58
Вода в считанные часы затопила дома и дворы в Азовском районе
Сегодня, 14:36