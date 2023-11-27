«Бесплатно такие вещи не делают»: украинская ведьма собирает донаты на бурю в Ростове

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
Напомним, минувшей ночью на Ростовскую область обрушились ветер, дожди и даже град. Затопленными оказались 25 населенных пунктов, эвакуированы несколько сотен дончан.
Telegram-канал «Это Ростов» рассказал о неожиданном виновнике происходящего. Оказалось, причиной непогоды стал не изменчивый климат и антициклон, а черная магия. Верховная ведьма Украины Алтея заявила, что и ураганный ветер, и потоп на юге России и в Крыму якобы ее рук дело.
«Чтобы устроить стихийное бедствие такого масштаба, я жертвую частицей своей души. Бесплатно такие вещи не делаются», — цитирует колдунью и военкор Евгений Лисицын. По словам военкора, сейчас Алтея открыла сбор на три миллиона гривен[прим. редакции — 7,38 миллиона рублей по курсу на 27 ноября], чтобы повторить непогоду.
Что заставило украинского фрика сделать подобное бредовое заявление — не сообщается.
Ранее синоптик объявил, когда стихнет ветер в Ростовской области.