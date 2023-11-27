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Чкаловский и Сельмаш остались без света из-за ураганного ветра в Ростове

Чкаловский и Сельмаш остались без света из-за ураганного ветра в Ростове

27 ноября 2023, 07:05
Фото: 1MI
Чкаловский и Сельмаш остались без света из-за ураганного ветра в Ростове
В Ростове сотни домов остались без света из-за аварий на сетях, сообщили в «Донэнерго».

В Ростове бушует ураганный ветер. Из-за стихии в городе утром произошли аварии на сетях. Тысячи местных жителей остались без электроснабжения.

Свет в частности пропал в Чкаловском микрорайоне и на Сельмаше, а также в нескольких СНТ и в соседнем Аксае.

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«Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение 3 часов», — предупредили в «Донэнерго».

Напомним, из-за сильного ветра в Ростове начали массово падать деревья. Упавшие ветки и стволы перекрывают для движения дороги и создают опасности для пешеходов.

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