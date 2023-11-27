Чкаловский и Сельмаш остались без света из-за ураганного ветра в Ростове

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В Ростове бушует ураганный ветер. Из-за стихии в городе утром произошли аварии на сетях. Тысячи местных жителей остались без электроснабжения.
Свет в частности пропал в Чкаловском микрорайоне и на Сельмаше, а также в нескольких СНТ и в соседнем Аксае.
«Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение 3 часов», — предупредили в «Донэнерго».
Напомним, из-за сильного ветра в Ростове начали массово падать деревья. Упавшие ветки и стволы перекрывают для движения дороги и создают опасности для пешеходов.