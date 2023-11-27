Деревья начали массово падать в Ростове-на-Дону из-за урагана

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Напомним, что в городе усилился ветер, который доставил неприятности местным жителям. Так, на улице Особенной на тротуар упало дерево, о пострадавших информации не поступало.
Аналогичная ситуация произошла на улице Вити Черевичкина, где рухнуло растение и перегородило полосу движения. Из-за этого автомобилистам приходится объезжать по встречной полосе.
«На Зорге возле ТЦ „Талер“ упало дерево. Будьте осторожны», — пишут горожане. В этом случае также оказался перекрыт проезд по дороге.
О пострадавших во время падений растений информации не поступало.
Добавим, что в этот день в регионе сохранится сильный ветер, а ночью будут заморозки.