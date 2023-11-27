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Published Сегодня, 05:44

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Updated Сегодня, 05:58

Деревья начали массово падать в Ростове-на-Дону из-за урагана

Деревья начали массово падать в Ростове-на-Дону из-за урагана

27 ноября 2023, 05:44
Деревья начали массово падать в Ростове-на-Дону из-за урагана
В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра в понедельник, 27 ноября, рухнули несколько деревьев, сообщили местные жители в соцсетях.

Напомним, что в городе усилился ветер, который доставил неприятности местным жителям. Так, на улице Особенной на тротуар упало дерево, о пострадавших информации не поступало.

Аналогичная ситуация произошла на улице Вити Черевичкина, где рухнуло растение и перегородило полосу движения. Из-за этого автомобилистам приходится объезжать по встречной полосе.

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«На Зорге возле ТЦ „Талер“ упало дерево. Будьте осторожны», — пишут горожане. «На Зорге возле ТЦ „Талер“ упало дерево. Будьте осторожны», — пишут горожане.
«На Зорге возле ТЦ „Талер“ упало дерево. Будьте осторожны», — пишут горожане.
Фото: t.me/zapadrostov

«На Зорге возле ТЦ „Талер“ упало дерево. Будьте осторожны», — пишут горожане. В этом случае также оказался перекрыт проезд по дороге.

О пострадавших во время падений растений информации не поступало.

Добавим, что в этот день в регионе сохранится сильный ветер, а ночью будут заморозки.

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