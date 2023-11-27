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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 10:42

Девять районов в Ростовской области частично остались без света из-за урагана

Девять районов в Ростовской области остались без света из-за урагана

27 ноября 2023, 10:40
Фото: 1MI
Девять районов в Ростовской области частично остались без света из-за урагана
В Ростовской области в нескольких населенных пунктах нет электричества из-за последствий сильного ветра, сообщил в Telegram замгубернатора региона Игорь Сорокин.

Электричества нет в населенных пунктах в девяти районах, в том числе Неклиновском, Каменском, Куйбышевском, Азовском, Красносулинском. Также это касается Матвеево-Курганского, Мясниковского, Октябрьского и Миллеровского районов.

Кроме того, это затронуло жителей Ростова и Новошахтинска. Сейчас проводятся оперативно-восстановительные работы, к которым привлекли почти 600 человек.

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«Энергетики занимаются устранением аварийных ситуаций, работы будут продолжены до полного восстановления энергоснабжения», — прокомментировал Сорокин.

Он добавил, что могут быть привлечены дополнительные силы.

Ранее глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области.

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