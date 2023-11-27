Девять районов в Ростовской области остались без света из-за урагана

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Электричества нет в населенных пунктах в девяти районах, в том числе Неклиновском, Каменском, Куйбышевском, Азовском, Красносулинском. Также это касается Матвеево-Курганского, Мясниковского, Октябрьского и Миллеровского районов.
Кроме того, это затронуло жителей Ростова и Новошахтинска. Сейчас проводятся оперативно-восстановительные работы, к которым привлекли почти 600 человек.
«Энергетики занимаются устранением аварийных ситуаций, работы будут продолжены до полного восстановления энергоснабжения», — прокомментировал Сорокин.
Он добавил, что могут быть привлечены дополнительные силы.
Ранее глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области.