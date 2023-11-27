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Published Сегодня, 05:34

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«Маленький Париж»: как в Ростове утратили уникальное произведение искусства

«Дом Гоца разрушается»: как в Ростове утратили произведение искусства на Садовой

27 ноября 2023, 05:34
Фото: rostovgazeta.ru
«Маленький Париж»: как в Ростове утратили уникальное произведение искусства

Архитектор Кирьязиев рассказал, что особняк Гоца в Ростове в ужасном состоянии

Улицу Большую Садовую в Ростове и сегодня некоторые эксперты называют «маленьким Парижем». Так сложилось потому, что в конце XIX начале XX веков у донской аристократии и интеллигенции очень высока была художественная культура. Об этом рассказал RostovGazeta архитектор Владимир Кирьязиев.

Откуда взялся «маленький Париж» в Ростове

Большое число аристократии и интеллигенции с высоким уровнем художественной культуры и архитектурной стилистики проживали на Дону в конце XIX начале XX века. Благодаря им большинство домов на Большой Садовой строили в духе передовых современных мотивов.

«Люди тогда много ездили по миру. Из многих стран они привозили в Ростов самые интересные мотивы. Эти концепции передавали архитекторам для воплощения при проектировании зданий», — отмечает Владимир Кирьязиев.

Благодаря такому подходу улица Большая Садовая, на которой размещались дома донской знати, получила название «маленького Парижа».

Уникальное произведение

Одним из уникальных произведений искусств собеседник называет доходный дом И. Гоца на Большой Садовой, 76 — бывший кинотеатр «Родина».

Одним из уникальных произведений искусств собеседник называет доходный дом И.Гоца на Большой Садовой, 76 — бывший кинотеатр «Родина».Одним из уникальных произведений искусств собеседник называет доходный дом И.Гоца на Большой Садовой, 76 — бывший кинотеатр «Родина».
Одним из уникальных произведений искусств собеседник называет доходный дом И.Гоца на Большой Садовой, 76 — бывший кинотеатр «Родина».
Фото: Afrus / Яндекс.Карты
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«В этом здании использовались мотивы модерна в виде аттики со скульптурами и женскими масками. Все это привезли в Ростов в виде фотографий из Парижа — со всемирной выставки 1902 года. Также, Гоц захотел в своем доме балконы в стиле берлинского модерна. Эти концепции были лучшим образом преобразованы и воплощены в жизнь. Так и появилось восхитительное здание доходного дома Гоца, выполненное в европейском стиле, которое мы реставрировали в конце 90-х годов», — рассказывает архитектор.

Собеседник вспоминает, что при реставрации пришлось разбирать все стеклоблоки. А вот самое уникальное — элементы аттики, скульптуры и балконы, оказалось утрачено.

«Но мы все это нашли, прошли экспертизы и реализовали», — делится информацией эксперт.

Торговля вместо искусства

Однако, по словам архитектора, позже этот объект перепродали другому владельцу. А он решил разместить в здании торговый центр.

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«Мы тогда удивились столь странному решению. О каком торговом центре может идти речь, если рядом отсутствует пространство для парковки. Кто же поедет сюда?» — недоумевает спикер.«Мы тогда удивились столь странному решению. О каком торговом центре может идти речь, если рядом отсутствует пространство для парковки. Кто же поедет сюда?» — недоумевает спикер.
«Мы тогда удивились столь странному решению. О каком торговом центре может идти речь, если рядом отсутствует пространство для парковки. Кто же поедет сюда?» — недоумевает спикер.
Фото: Яндекс.Карты

«Мы тогда удивились столь странному решению. О каком торговом центре может идти речь, если рядом отсутствует пространство для парковки. Кто же поедет сюда?» — недоумевает спикер.

Ожидаемо, что реализовать идею с торговым центром не удалось.

«Сейчас это здание пребывает в ужасном состоянии. Видя это произведение искусства, на душе становится горько», — резюмирует архитектор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в августе 2023 года старинный дом Гоца выставили на продажу за 103,8 миллиона рублей.

В Ростове на продажу выставили старинный дом Гоца за 103,8 миллиона рублей
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