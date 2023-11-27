«Дом Гоца разрушается»: как в Ростове утратили произведение искусства на Садовой

«В этом здании использовались мотивы модерна в виде аттики со скульптурами и женскими масками. Все это привезли в Ростов в виде фотографий из Парижа — со всемирной выставки 1902 года. Также, Гоц захотел в своем доме балконы в стиле берлинского модерна. Эти концепции были лучшим образом преобразованы и воплощены в жизнь. Так и появилось восхитительное здание доходного дома Гоца, выполненное в европейском стиле, которое мы реставрировали в конце 90-х годов», — рассказывает архитектор.