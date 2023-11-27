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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Дорожные ограничения ввели в Ростовской области из-за шторма

Дорожные ограничения ввели в Ростовской области из-за шторма

27 ноября 2023, 06:33
Фото: Midjourney
Дорожные ограничения ввели в Ростовской области из-за шторма
Из-за мощного шторма на дорогах Ростовской области ввели ограничения, сообщили в ГИБДД.

Из-за нагона ветра из Таганрогского залива на дорогах Ростовской области ввели ограничения движения.

Проехать нельзя по дорогам «Азов — Ейск» на участке от Кагальника до Займо-Обрыва. Объезд организовали через Головатовку, Займо-Обрыв на Пешково и трассу «Ростов — Староминская».

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В ГИБДД предупредили, что со стороны Займо-Обрыва стоит экипаж инспекторов, а со стороны Кагальника — техника и должностные лица районной администрации.

Напомним, из-за урагана деревья начали массово падать в Ростове-на-Дону.

#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Полиция#Транспорт#RostovGazeta#Происшествия#Ураган в Ростовской области 27 ноября
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