Дорожные ограничения ввели в Ростовской области из-за шторма

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Из-за нагона ветра из Таганрогского залива на дорогах Ростовской области ввели ограничения движения.
Проехать нельзя по дорогам «Азов — Ейск» на участке от Кагальника до Займо-Обрыва. Объезд организовали через Головатовку, Займо-Обрыв на Пешково и трассу «Ростов — Староминская».
В ГИБДД предупредили, что со стороны Займо-Обрыва стоит экипаж инспекторов, а со стороны Кагальника — техника и должностные лица районной администрации.
Напомним, из-за урагана деревья начали массово падать в Ростове-на-Дону.