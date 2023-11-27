Эвакуация людей началась в гостиницах Таганрога из-за потопа

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
По информации канала, речь идет о гостиницах и коттеджах на Адмирала Крюйса. Вода спасателям в этом зоне доходит до пояса, сейчас идет спасение людей.
Глава администрации города Алексей Фатеев рассказал, что из-за сильного ветра в городе подтопило участки территорий, здесь находятся жилые дома и отели. Сейчас всем обратившимся оказывают помощь, а уровень воды в заливе уже успел снизиться.
«Обращаюсь ко всем, кто с любопытством наблюдает за происходящим и большим желанием рвется сделать фото и видео: воздержитесь от выхода к заливу, на Пушкинскую набережную и городские пляжи. Не подвергайте свою жизнь опасности», — прокомментировал Фатеев.
Ранее глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области.