Эвакуация людей началась в гостиницах Таганрога из-за потопа

«Обращаюсь ко всем, кто с любопытством наблюдает за происходящим и большим желанием рвется сделать фото и видео: воздержитесь от выхода к заливу, на Пушкинскую набережную и городские пляжи. Не подвергайте свою жизнь опасности», — прокомментировал Фатеев.