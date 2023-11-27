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Эвакуация людей началась в гостиницах Таганрога из-за потопа

Эвакуация людей началась в гостиницах Таганрога из-за потопа

27 ноября 2023, 11:50
Фото: ТГ канал / Глава администрации города Алексей Фатеев
Эвакуация людей началась в гостиницах Таганрога из-за потопа
В Таганроге начали эвакуировать людей из гостиничных комплексов, оказавшихся в зоне подтопления, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, речь идет о гостиницах и коттеджах на Адмирала Крюйса. Вода спасателям в этом зоне доходит до пояса, сейчас идет спасение людей.

Глава администрации города Алексей Фатеев рассказал, что из-за сильного ветра в городе подтопило участки территорий, здесь находятся жилые дома и отели. Сейчас всем обратившимся оказывают помощь, а уровень воды в заливе уже успел снизиться.

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Сейчас всем обратившимся оказывают помощь, а уровень воды в заливе уже успел снизиться.
Видео: ТГ канал don_mash

«Обращаюсь ко всем, кто с любопытством наблюдает за происходящим и большим желанием рвется сделать фото и видео: воздержитесь от выхода к заливу, на Пушкинскую набережную и городские пляжи. Не подвергайте свою жизнь опасности», — прокомментировал Фатеев.

Ранее глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области.

Фото: Глава администрации города Алексей Фатеев
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