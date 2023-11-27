Эвакуация началась в Ростовской области из-за подтоплений 27 ноября

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
Хуже всего ситуация обстоит в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. Для эвакуации населения подготовили 116 пунктов временного размещения.
«Донские спасатели дежурят в зонах подтопления и при необходимости проводится эвакуация. За помощью обратились жители четырех хуторов — Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино», — сказано в сообщении.
Отмечается, что всего эвакуировали около 20 человек. Группировка сил и средств служб экстренного реагирования может быть увеличена в кратчайшие сроки.
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