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Published Сегодня, 08:15

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Updated Сегодня, 08:17

Эвакуация началась в Ростовской области

Эвакуация началась в Ростовской области из-за подтоплений 27 ноября

27 ноября 2023, 08:15
Фото: donland.ru
Эвакуация началась в Ростовской области

Людей начали эвакуировать в Ростовской области из-за подтоплений 27 ноября

В Ростовской области из-за неблагоприятной погоды оказались подтопленными несколько территорий, сообщили в правительстве региона.

Хуже всего ситуация обстоит в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. Для эвакуации населения подготовили 116 пунктов временного размещения.

«Донские спасатели дежурят в зонах подтопления и при необходимости проводится эвакуация. За помощью обратились жители четырех хуторов — Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что всего эвакуировали около 20 человек.Отмечается, что всего эвакуировали около 20 человек.
Отмечается, что всего эвакуировали около 20 человек.
Фото: donland.ru

Отмечается, что всего эвакуировали около 20 человек. Группировка сил и средств служб экстренного реагирования может быть увеличена в кратчайшие сроки.

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