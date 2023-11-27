Фоторепортаж: появились новые кадры последствий урагана в Ростове 27 ноября

В Ростове сегодня бушует ураганный ветер. Его порывы составляют 30 метров в секунду. Стихия стала причиной поваленных деревьев и дорожных знаков в городе. Также у некоторых домов повреждены крыши и обшивка. Стала стихия и причиной перебоев с электроснабжением.