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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:32

Фоторепортаж: последствия ураганного ветра в Ростове 27 ноября

Фоторепортаж: появились новые кадры последствий урагана в Ростове 27 ноября

27 ноября 2023, 09:29
Фото: rostovgazeta.ru
Фоторепортаж: последствия ураганного ветра в Ростове 27 ноября
Ураганный веер в Ростове повалил деревья и дорожные знаки, фоторепортаж с места событий подготовил корреспондент RostovGazeta.

В Ростове сегодня бушует ураганный ветер. Его порывы составляют 30 метров в секунду. Стихия стала причиной поваленных деревьев и дорожных знаков в городе. Также у некоторых домов повреждены крыши и обшивка. Стала стихия и причиной перебоев с электроснабжением.

Ураганный веер в Ростове повалил деревья и дорожные знаки, фоторепортаж с места событий подготовил корреспондент RostovGazeta.Ураганный веер в Ростове повалил деревья и дорожные знаки, фоторепортаж с места событий подготовил корреспондент RostovGazeta.
Ураганный веер в Ростове повалил деревья и дорожные знаки, фоторепортаж с места событий подготовил корреспондент RostovGazeta.
Фото: rostovgazeta.ru
Глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области
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На улицах города можно увидеть поваленные прямо на тротуары и проезжую часть деревья.На улицах города можно увидеть поваленные прямо на тротуары и проезжую часть деревья.
На улицах города можно увидеть поваленные прямо на тротуары и проезжую часть деревья.
Фото: rostovgazeta.ru

На улицах города можно увидеть поваленные прямо на тротуары и проезжую часть деревья. Экстренные и коммунальные службы огораживают опасные участки и занимаются ликвидацией последствий непогоды.

Экстренные и коммунальные службы огораживают опасные участки и занимаются ликвидацией последствий непогоды. Экстренные и коммунальные службы огораживают опасные участки и занимаются ликвидацией последствий непогоды.
Экстренные и коммунальные службы огораживают опасные участки и занимаются ликвидацией последствий непогоды.
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана.

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