Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Как пишет 161.ру, утром в понедельник, 27 ноября, на Северном обходе сильный ветер снес прицеп большегруза. Из-за этого он частично разрушился и его содержимое упало на проезжую часть.
В данный момент одна полоса для движение перекрыта, но пробки здесь нет. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Добавим, что сильный ветер будет сохраняться до вечера, он уже успел повалить несколько деревьев и оставить дома без света. О том, где нет электричества, читайте по ссылке.
Кроме того, парк Лога в Ростовской области закрыли из-за ураганного ветра.