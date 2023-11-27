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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана

Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана

27 ноября 2023, 08:25
Фото: 1MI
Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана
В Ростовской области на дороге из-за сильного ветра опрокинуло прицеп грузового автомобиля, сообщили очевидцы.

Как пишет 161.ру, утром в понедельник, 27 ноября, на Северном обходе сильный ветер снес прицеп большегруза. Из-за этого он частично разрушился и его содержимое упало на проезжую часть.

В данный момент одна полоса для движение перекрыта, но пробки здесь нет. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Парк Лога в Ростовской области закрыли из-за ураганного ветра
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Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана
Видео: 1MI

Добавим, что сильный ветер будет сохраняться до вечера, он уже успел повалить несколько деревьев и оставить дома без света. О том, где нет электричества, читайте по ссылке.

Кроме того, парк Лога в Ростовской области закрыли из-за ураганного ветра.

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