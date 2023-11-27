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Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, когда стихнет ветер в Ростовской области

Глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области

27 ноября 2023, 08:59
Фото: 1MI
Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, когда стихнет ветер в Ростовской области
Ураган на юге России, в том числе в Ростовской области, продлится до середины текущей недели, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что «беспокойная» ситуация с погодой на всем юге России продлится до среды, 29 ноября. Ветер будет бушевать в южных регионах еще три дня.

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Однако Вильфанд добавил, что самым сложным днем в отношении погоды будет именно понедельник. В последующие дни ураган начнет стихать.

Напомним, в результате бушевания ветра в Ростовской области оказались повалены десятки деревьев. У некоторых домов повреждены крыши и обшивки. Также тысячи местных жителей оказались без света из-за аварий на сетях.

Ранее фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана.

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