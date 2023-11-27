Глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что «беспокойная» ситуация с погодой на всем юге России продлится до среды, 29 ноября. Ветер будет бушевать в южных регионах еще три дня.
Однако Вильфанд добавил, что самым сложным днем в отношении погоды будет именно понедельник. В последующие дни ураган начнет стихать.
Напомним, в результате бушевания ветра в Ростовской области оказались повалены десятки деревьев. У некоторых домов повреждены крыши и обшивки. Также тысячи местных жителей оказались без света из-за аварий на сетях.
Ранее фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана.