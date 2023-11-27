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Глава «Уральской Стали» Денис Сафин встретился со студентами

Глава «Уральской Стали» Денис Сафин встретился со студентами

27 ноября 2023, 14:37
Фото: пресс-служба МИСИС
В рамках программы «Территория успеха», организованной НИТУ МИСИС, генеральный директор УК «Уральская сталь» Денис Сафин провел встречу со студентами учебного заведения.

В ходе общения с будущими металлургами он рассказал о деятельности своего холдинга, социальных инвестициях компании и перспективных направлениях развития бизнеса.

По информации издания 56orb.ru, Денис Сафин рассказал студентам МИСИС о стратегии развития комбината «Уральская Сталь» и Загорского трубного завода, которые были объединены в один металлургический холдинг в 2022 году. Он отметил высокие темпы роста производства и производительности труда, которые фиксируются после объединения компаний.

Генеральный директор «Уральской Стали» также проинформировал о планах компании на 2025 год. По его словам, в середине этого года планируется запуск нескольких крупных проектов, и в целом 2025 год будет знаковым для комбината. Если на сегодняшний день объем выплавляемой предприятием стали составляет 1,5 миллиона тонн, то в 2025 году этот показатель будет составлять 2,5 миллиона тонн. Кроме того, инвестиции в производство в ближайшие пять лет составят около 150 миллиардов рублей. Компания также намерена создать более 2000 рабочих мест и возлагает надежды на студентов МИСИС, которые присоединятся к команде.

Со стороны Дениса Сафина особое внимание было уделено вкладу «Уральской Стали» в развитие инфраструктуры, поддержке городских проектов и повышению уровня жизни в городе Новотроицке, расположенном в Оренбургской области. Например, уже в следующем году планируется строительство 25 домов, напечатанных с помощью строительного 3D-принтера, для своих сотрудников. Глава УК «Уральская Сталь» также рассказал о технологическом развитии холдинга, отметил высокий уровень автоматизации процессов производства и внедрение в производстве инновационных решений.

Денис Сафин подчеркнул важность металлургической отрасли для экономики России и пригласил студентов посетить предприятия холдинга, чтобы ощутить атмосферу современного производства, оценить инновационные разработки и получить дополнительную мотивацию для своего профессионального роста.

Завершая встречу спикер сформулировал три основных правила успеха и развития лидерских качеств: «Постоянно учись, много работай, четко разбирайся в том, что ты делаешь».

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