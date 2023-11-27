Глава «Уральской Стали» Денис Сафин встретился со студентами

Генеральный директор «Уральской Стали» также проинформировал о планах компании на 2025 год. По его словам, в середине этого года планируется запуск нескольких крупных проектов, и в целом 2025 год будет знаковым для комбината. Если на сегодняшний день объем выплавляемой предприятием стали составляет 1,5 миллиона тонн, то в 2025 году этот показатель будет составлять 2,5 миллиона тонн. Кроме того, инвестиции в производство в ближайшие пять лет составят около 150 миллиардов рублей. Компания также намерена создать более 2000 рабочих мест и возлагает надежды на студентов МИСИС, которые присоединятся к команде.