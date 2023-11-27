rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Гололед покроет улицы Ростова-на-Дону с 28 по 30 ноября

Гололед покроет улицы Ростова-на-Дону с 28 по 30 ноября

27 ноября 2023, 18:03
Фото: rostovgazeta.ru
Гололед покроет улицы Ростова-на-Дону с 28 по 30 ноября
В Ростове жителям сказали подготовиться к гололеду 28–30 ноября, об этом сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС города.

Сотрудники управления со ссылкой на гидрометцентр объявили, что в ближайшие три дня в Ростовской области ожидаются дожди с мокрым снегом, а также усиление ветра до 20 метров в секунду. Из-за снижения температуры выпавшие осадки превратятся в лед.

Пешеходов из Ростова просят надевать нескользящую обувь с микропористой или ребристой подошвой, выбирать умеренную скорость при ходьбе без резких движений и смотреть под ноги. Пожилым людям и детям и вовсе рекомендуется остаться дома во время непогоды.

Костей не соберешь: жители Ростова рассказали о сугробах на тротуарах и гололеде
Узнать подробнее

В то же время автомобилистов призывают не «гонять» во время гололеда и строго соблюдать правила ПДД, а также помнить об осторожности во время движения на перекрестках и рядом с пешеходными переходами.

В случае возникновения ЧС дончан просят звонить по номеру 112.

Ранее Ростовскую область накрыло неожиданным градом.

Читайте также:
МЧС предупредили жителей Ростовской области о заморозках до -5°C и гололедеНачальник Ростовского гидрометцентра Назарова предупредила о гололеде и заморозкахЗаморозки до -10°C, гололед и дождь ожидаются в Ростовской области 3 марта
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Ветер#Погода#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Гололед#Ростов#Дождь#Автомобилисты#ГО и ЧС#Пешеходы#Осторожность#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области сбивают беспилотники и спасают жителей от потопа
Сегодня, 15:38
В деле экс-главы ростовского бюро медсоцэкспертизы вскрылись новые эпизоды
Сегодня, 16:25
Стало известно, когда в Ростовской области полностью восстановят электричество
Сегодня, 16:32
В Ростовской области под водой остаются 25 населенных пунктов
Сегодня, 15:22
Красно-золотой декор украсит улицы Ростова на Новый год
Сегодня, 14:58
Вода в считанные часы затопила дома и дворы в Азовском районе
Сегодня, 14:36