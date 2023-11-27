Гололед покроет улицы Ростова-на-Дону с 28 по 30 ноября

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Сотрудники управления со ссылкой на гидрометцентр объявили, что в ближайшие три дня в Ростовской области ожидаются дожди с мокрым снегом, а также усиление ветра до 20 метров в секунду. Из-за снижения температуры выпавшие осадки превратятся в лед.
Пешеходов из Ростова просят надевать нескользящую обувь с микропористой или ребристой подошвой, выбирать умеренную скорость при ходьбе без резких движений и смотреть под ноги. Пожилым людям и детям и вовсе рекомендуется остаться дома во время непогоды.
В то же время автомобилистов призывают не «гонять» во время гололеда и строго соблюдать правила ПДД, а также помнить об осторожности во время движения на перекрестках и рядом с пешеходными переходами.
В случае возникновения ЧС дончан просят звонить по номеру 112.
Ранее Ростовскую область накрыло неожиданным градом.