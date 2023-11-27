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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:04

Из-за урагана без света остались почти 100 тысяч жителей Ростовской области

Из-за урагана без света остались почти 100 тысяч жителей Ростовской области

27 ноября 2023, 10:02
Фото: t.me/Fateev_A_E
Из-за урагана без света остались почти 100 тысяч жителей Ростовской области
В Ростовской области продолжают устранять последствия непогоды, службы региона работают в режиме повышенной готовности, заявил губернатор Василий Голубев.

В Ростовской области сегодня бушует мощный ураган. Скорость ветра составляет порядка 30 метров в секунду. Экстренные службы региона приведены в режим повышенной готовности.

«Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на территории Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов», — отмечает губернатор Василий Голубев.

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Из-за ветра повреждены оказались и сети электроснабжения. Порядка 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света. Электричества нет в некоторых районах Ростова, в Аксае, Шахтах, Донецке, Новошахтинске, Константиновске и других городах и поселках.

Напомним, дорожные ограничения ввели в Ростовской области из-за урагана 27 ноября.

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