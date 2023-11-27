Из-за урагана без света остались почти 100 тысяч жителей Ростовской области

Из-за ветра повреждены оказались и сети электроснабжения. Порядка 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света. Электричества нет в некоторых районах Ростова, в Аксае, Шахтах, Донецке, Новошахтинске, Константиновске и других городах и поселках.