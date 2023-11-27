Из-за урагана без света остались почти 100 тысяч жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В Ростовской области сегодня бушует мощный ураган. Скорость ветра составляет порядка 30 метров в секунду. Экстренные службы региона приведены в режим повышенной готовности.
«Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на территории Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов», — отмечает губернатор Василий Голубев.
Из-за ветра повреждены оказались и сети электроснабжения. Порядка 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света. Электричества нет в некоторых районах Ростова, в Аксае, Шахтах, Донецке, Новошахтинске, Константиновске и других городах и поселках.
Напомним, дорожные ограничения ввели в Ростовской области из-за урагана 27 ноября.