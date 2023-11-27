Красно-золотой декор украсит улицы Ростова на Новый год

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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В понедельник, 27 ноября, начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова Мария Петрова объявила о готовности брендбука с концепцией украшения городских улиц к празднованию Нового года. Документ определяет, как будут выглядеть здания, улицы, парки и скверы во время праздничных гуляний.
Уже сейчас известно, что все украшения будут в темно-красной с золотом гамме. Власти уже раскрыли дизайн баннеров, флаговых композиций и праздничных наклеек к Новому году.
«Использовать разработанный брендбук могут и жители, и организации, и предприниматели. Создадим праздничное настроение вместе!», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Ростов украсят две огромные елки высотой с семиэтажный дом.