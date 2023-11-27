Красно-золотой декор украсит улицы Ростова на Новый год

В понедельник, 27 ноября, начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова Мария Петрова объявила о готовности брендбука с концепцией украшения городских улиц к празднованию Нового года. Документ определяет, как будут выглядеть здания, улицы, парки и скверы во время праздничных гуляний.