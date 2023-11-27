Крупная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за ДТП 27 ноября

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Пробка начинается по Доватора в районе улицы Маршальской и идет через кольцо до Змиевского проезда. На карте стоит значок, что здесь произошла автоавария, но подробностей нет.
Кроме того, заторы в этом районе есть на улице Мадояна, поэтому поток автомобилей практически стоит на месте. В целом в городе пробкам присвоено 6 баллов из 10 возможных.
Транспортные проблемы сейчас есть на Красноармейской, Варфоломеева, Мечникова, Шолохова и Менжинского.
Ранее дорожные работы спровоцировали пробку на М-4 «Дон» в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.