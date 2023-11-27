rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Крупная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за ДТП 27 ноября

Крупная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за ДТП 27 ноября

27 ноября 2023, 05:06
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону автомобильная авария спровоцировала серьезные пробки на улице Доватора, говорится на онлайн-картах.

Пробка начинается по Доватора в районе улицы Маршальской и идет через кольцо до Змиевского проезда. На карте стоит значок, что здесь произошла автоавария, но подробностей нет.

Кроме того, заторы в этом районе есть на улице Мадояна, поэтому поток автомобилей практически стоит на месте. В целом в городе пробкам присвоено 6 баллов из 10 возможных.

В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды с 24 ноября
Узнать подробнее
Пробка начинается по Доватора в районе улицы Маршальской и идет через кольцо до Змиевского проезда.
Видео: t.me/zapadrostov

Транспортные проблемы сейчас есть на Красноармейской, Варфоломеева, Мечникова, Шолохова и Менжинского.

Ранее дорожные работы спровоцировали пробку на М-4 «Дон» в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростовской области на заснеженной трассе в ДТП погибла женщинаВ день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТПВ Ростовской области могут заказать услуги санавиации для серьезных ДТП
#Город#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Дорожные работы#Пробка#RostovGazeta#Баллы#Красноармейская#Шолохова#Мечникова#Доватора#Варфоломеева#Ураган в Ростовской области 27 ноября
Подпишитесь
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022,, 16:03
Деревья начали массово падать в Ростове-на-Дону из-за урагана
Сегодня, 05:44
Автобус в Ростове переехал инвалида в коляске и его сопровождающего
Вчера, 17:46
Военные перехватили беспилотник самолетного типа в селе в Ростовской области
Вчера, 17:06
Глава Минздрава заявил о нехватке более 4 тысяч врачей в Ростовской области
Вчера, 12:56
Ученые заявили, что Дон в Ростовской области может стать крупнейшей рекой в мире
Вчера, 15:15