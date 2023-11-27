Крыша пятиэтажки рухнула на дорогу и провода в Ростовской области

Напомним, что в понедельник, 27 ноября, в регионе усилился ветер, из-за которого падают деревья и топит территории в населенных пунктах, где есть водоемы. А в Шахтах ураган сорвал покрытие крыши пятиэтажного дома, поднял в воздух и обрушил на дорогу, задев электропровода, которые в итоге заискрили.