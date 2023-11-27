Крыша пятиэтажки рухнула на дорогу и провода в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Напомним, что в понедельник, 27 ноября, в регионе усилился ветер, из-за которого падают деревья и топит территории в населенных пунктах, где есть водоемы. А в Шахтах ураган сорвал покрытие крыши пятиэтажного дома, поднял в воздух и обрушил на дорогу, задев электропровода, которые в итоге заискрили.
Этот момент попал на видео, где показано, что остановились два автомобиля, их могло задеть падающими конструкциями. Однако после этого водители продолжили движение, не выходя из транспорта.
Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что несколько городов в Ростовской области остались без электричества из-за бури.