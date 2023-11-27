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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:38

Крыша пятиэтажки рухнула на дорогу и провода в Ростовской области

Крыша пятиэтажки рухнула на дорогу и провода в Ростовской области

27 ноября 2023, 07:36
Фото: КВУ Шахты
Крыша пятиэтажки рухнула на дорогу и провода в Ростовской области
В Шахтах Ростовской области сильные порывы ветра сорвали покрытие крыши дома и обрушили его на дорогу, сообщили местные жители в соцсетях.

Напомним, что в понедельник, 27 ноября, в регионе усилился ветер, из-за которого падают деревья и топит территории в населенных пунктах, где есть водоемы. А в Шахтах ураган сорвал покрытие крыши пятиэтажного дома, поднял в воздух и обрушил на дорогу, задев электропровода, которые в итоге заискрили.

Этот момент попал на видео, где показано, что остановились два автомобиля, их могло задеть падающими конструкциями. Однако после этого водители продолжили движение, не выходя из транспорта.

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Крыша пятиэтажки рухнула на дорогу и провода в Ростовской области
Видео: КВУ Шахты

Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Добавим, что несколько городов в Ростовской области остались без электричества из-за бури.

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