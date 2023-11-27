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Минэк и КМСП рассказали об инициативе «Взлет — от стартапа до IPO»

Минэк и КМСП рассказали об инициативе «Взлет — от стартапа до IPO»

27 ноября 2023, 16:18
Фото: 1MI
Правительство РФ инициировало несколько программ для поддержки молодых технологических и IT-компаний. Одна из них — стратегическая инициатива «Взлет — от стартапа до IPO», принятая в прошлом году в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В части льготного кредитования ее курируют Минэкономразвития России и Корпорация МСП.

В рамках стратегической программы инновационные и технологические компании из сектора МСП могут получить льготные кредиты под 3%. Средства можно направить на оборотные и инвестиционные цели: модернизировать производство, закупить сырье, уплатить налоги, профинансировать участие в тендере, сообщает rbc.ru.

Поддержку может получить малый и средний бизнес из 16 различных сфер: искусственного интеллекта, коммуникационных технологий, интернета вещей, новых производственных и генетических технологий, фармацевтики. Кандидат на получение поддержки должен быть не только субъектом МСП, но и показывать высокие финансовые результаты: получать в год больше 100 миллионов рублей и «прирастать» за этот же период как минимум на 12%.

Для получения кредита нужно подать заявку через цифровую платформу МСП.РФ, после чего ее проверит МСП Банк и запросит необходимые документы. Последний этап — Корпорация МСП должна оценить, соответствует ли заемщик категории высокотехнологичных компаний.

Гендиректор КМСП Александр Исаевич заявил, что программа «Взлет — от стартапа до IPO» оказалась достаточно востребованной.

«Что особенно важно, расширяется и география охвата программы — если в первые недели запуска более 80% обращений бизнеса приходилось на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас кредиты получили высокотехнологичные МСП из 34 регионов России», — подчеркивает он.

Весной прошлого года инициатива начала работать, а к середине лета текущего года уже более 140 высокотехнологичных компаний сегмента МСП заключили договоры на общую сумму 22,8 миллиарда рублей.

Количество желающих участвовать в программе выросло после введения кабмином некоторых послаблений. Например, теперь нет ограничений по числу кредитных договоров в рамках программы, стали проще условия расчета темпов роста выручки.

#Общество
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