Минэк и КМСП рассказали об инициативе «Взлет — от стартапа до IPO»

Поддержку может получить малый и средний бизнес из 16 различных сфер: искусственного интеллекта, коммуникационных технологий, интернета вещей, новых производственных и генетических технологий, фармацевтики. Кандидат на получение поддержки должен быть не только субъектом МСП, но и показывать высокие финансовые результаты: получать в год больше 100 миллионов рублей и «прирастать» за этот же период как минимум на 12%.