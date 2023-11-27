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Минобороны назвало «террористической» атаку беспилотника на Ростовскую область

Минобороны назвало «террористической» атаку беспилотника на Ростовскую область

27 ноября 2023, 08:10
Фото: Mil.gov.ua/cc by 4.0
Минобороны назвало «террористической» атаку беспилотника на Ростовскую область
Ростовскую область сегодня утром пытался атаковать беспилотник самолетного типа, заявили в Минобороны.
Сюжет
СВО

Сегодня в 9.30 мск силы ПВО сбили беспилотник в небе над Каменским районом Ростовской области. Летательное средство относилось к БПЛА самолетного типа. Его целью были объекты на территории РФ.

«Так страшно было!»: жители Каменского района рассказали о сбитом беспилотнике
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Произошедшее в министерстве обороны назвали попыткой ВСУ совершить террористическую атаку.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что в результате инцидента пострадавших среди населения и разрушений инфраструктуры нет.

Напомним, вчера Telegram-каналы сообщали, что в Каменском районе 24 и 25 ноября были обнаружены сбитые беспилотники. Один из них находился в ветках деревьев, неподалеку от города. Другой обнаружили в сельскохозяйственных полях. Власти информацию о беспилотниках официально не подтверждали и не комментировали.

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