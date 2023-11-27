Минобороны назвало «террористической» атаку беспилотника на Ростовскую область

Напомним, вчера Telegram-каналы сообщали, что в Каменском районе 24 и 25 ноября были обнаружены сбитые беспилотники. Один из них находился в ветках деревьев, неподалеку от города. Другой обнаружили в сельскохозяйственных полях. Власти информацию о беспилотниках официально не подтверждали и не комментировали.