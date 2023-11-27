Минобороны назвало «террористической» атаку беспилотника на Ростовскую область

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Сегодня в 9.30 мск силы ПВО сбили беспилотник в небе над Каменским районом Ростовской области. Летательное средство относилось к БПЛА самолетного типа. Его целью были объекты на территории РФ.
Произошедшее в министерстве обороны назвали попыткой ВСУ совершить террористическую атаку.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что в результате инцидента пострадавших среди населения и разрушений инфраструктуры нет.
Напомним, вчера Telegram-каналы сообщали, что в Каменском районе 24 и 25 ноября были обнаружены сбитые беспилотники. Один из них находился в ветках деревьев, неподалеку от города. Другой обнаружили в сельскохозяйственных полях. Власти информацию о беспилотниках официально не подтверждали и не комментировали.