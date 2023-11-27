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Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

«Нa свοем вeκу тaκοгο нe видел»: в Ростове из-за урагана едва не затопило набережную

«Нa свοем вeκу тaκοгο нe видел»: в Ростове из-за урагана едва не затопило набережную

27 ноября 2023, 16:58
Фото: rostovgazeta.ru
«Нa свοем вeκу тaκοгο нe видел»: в Ростове из-за урагана едва не затопило набережную

В Ростове жители заявили о резком повышении уровня воды в Дону

В Ростове ветровой нагон поднял уровень воды в Дону до самой набережной, об этом сообщили очевидцы.

В понедельник, 27 ноября, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео одного из подписчиков, который заявил, что уровень воды в реке Дон фактически поднялся до уровня городской набережной.

По словам ростовчанина, от порыва ветра набережную могло бы просто захлестнуть водой, а до поверхности реки можно достать вытянутой ногой.

«Смотрите, как поднялась воду в Дону. Лично я на своем веку такого не видел.[…] Еще чуть-чуть и может залиться через край», — заявил ростовчанин.

«Нa свοем вeκу тaκοгο нe видел»: в Ростове из-за урагана едва не затопило набережную
Видео: Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / rostovgazeta.ru

«Там ещё больше метра, паникеры. Скорее Батайск смоет, чем правый берег затопит», «Похоже, век короток был. В 1993 году вода была такой же, а то и выше, и на всякий случай, тогда это было не из-за низовки, а был весенний паводок, и так вода стояла не меньше недели», — не оценили увиденное явление ростовчане.

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Напомним, ранее из-за непогоды стало затапливать Азовский и Неклиновский районы Ростовской области, спасателям пришлось эвакуировать более 500 местных жителей.

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