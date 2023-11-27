«Нa свοем вeκу тaκοгο нe видел»: в Ростове из-за урагана едва не затопило набережную

«Там ещё больше метра, паникеры. Скорее Батайск смоет, чем правый берег затопит», «Похоже, век короток был. В 1993 году вода была такой же, а то и выше, и на всякий случай, тогда это было не из-за низовки, а был весенний паводок, и так вода стояла не меньше недели», — не оценили увиденное явление ростовчане.