«Нa свοем вeκу тaκοгο нe видел»: в Ростове из-за урагана едва не затопило набережную

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
В понедельник, 27 ноября, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео одного из подписчиков, который заявил, что уровень воды в реке Дон фактически поднялся до уровня городской набережной.
По словам ростовчанина, от порыва ветра набережную могло бы просто захлестнуть водой, а до поверхности реки можно достать вытянутой ногой.
«Смотрите, как поднялась воду в Дону. Лично я на своем веку такого не видел.[…] Еще чуть-чуть и может залиться через край», — заявил ростовчанин.
«Там ещё больше метра, паникеры. Скорее Батайск смоет, чем правый берег затопит», «Похоже, век короток был. В 1993 году вода была такой же, а то и выше, и на всякий случай, тогда это было не из-за низовки, а был весенний паводок, и так вода стояла не меньше недели», — не оценили увиденное явление ростовчане.
Напомним, ранее из-за непогоды стало затапливать Азовский и Неклиновский районы Ростовской области, спасателям пришлось эвакуировать более 500 местных жителей.