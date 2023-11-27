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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Неожиданный град накрыл города Ростовской области 27 ноября

Неожиданный град накрыл города Ростовской области 27 ноября

27 ноября 2023, 12:24
Фото: 1MI
Неожиданный град накрыл города Ростовской области 27 ноября
В Ростовской области жители Ростова и Зернограда жалуются на неожиданный град в отдельных районах, видео появились в местных Telegram-каналах.

В понедельник, 27 ноября, жители Ростова-на-Дону и Зернограда стали сообщать о граде, который недавно ударил по городским улицам.

Так житель Зернограда опубликовал видео, на котором отчетливо слышно звуки падающего с неба льда. На кадрах видно, как люди стараются немедленно покинуть улицу, чтобы защититься от ледяной крошки.

«Погода сегодня не сказка. То солнышко, то град, то ветер, который уносит твою шапку», — с сожалением заметил местный житель.

Так житель Зернограда опубликовал видео, на котором отчетливо слышно звуки падающего с неба льда
Видео: t.me/zernogradko
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Аналогичная ситуация возникла и на ЗЖМ в Ростове-на-Дону. Аналогичная ситуация возникла и на ЗЖМ в Ростове-на-Дону.
Аналогичная ситуация возникла и на ЗЖМ в Ростове-на-Дону.
Фото: t.me/zapadrostov

Аналогичная ситуация возникла и на ЗЖМ в Ростове-на-Дону. Читатель переслал в Telegram-канал «ЗападРостов» фото с трещинам в стекле и сколом, оставленным, вероятно, одной из упавших льдинок.

«Погода сегодня нас удивляет по полной: ветер, дождь, снег, дождь, мокрый снег, град…», — рассказал ростовчанин.

Ранее жителям Ростовской области сообщили, когда ожидать завершения бури 27 ноября.

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