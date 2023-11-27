Неожиданный град накрыл города Ростовской области 27 ноября

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В понедельник, 27 ноября, жители Ростова-на-Дону и Зернограда стали сообщать о граде, который недавно ударил по городским улицам.
Так житель Зернограда опубликовал видео, на котором отчетливо слышно звуки падающего с неба льда. На кадрах видно, как люди стараются немедленно покинуть улицу, чтобы защититься от ледяной крошки.
«Погода сегодня не сказка. То солнышко, то град, то ветер, который уносит твою шапку», — с сожалением заметил местный житель.
Аналогичная ситуация возникла и на ЗЖМ в Ростове-на-Дону. Читатель переслал в Telegram-канал «ЗападРостов» фото с трещинам в стекле и сколом, оставленным, вероятно, одной из упавших льдинок.
«Погода сегодня нас удивляет по полной: ветер, дождь, снег, дождь, мокрый снег, град…», — рассказал ростовчанин.
Ранее жителям Ростовской области сообщили, когда ожидать завершения бури 27 ноября.