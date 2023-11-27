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Published Сегодня, 07:13

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Несколько городов в Ростовской области остались без электричества из-за бури

Несколько городов в Ростовской области остались без электричества из-за бури

27 ноября 2023, 07:13
Фото: 1MI
Несколько городов в Ростовской области остались без электричества из-за бури
В Ростовской области из-за технических неполадок на сетях без света остались жители сразу нескольких городов, сообщает «Донэнерго».

В Ростовской области бушует ураганный ветер, его порывы достигают 30 метров в секунду. Стихия уже стала причиной падения десятков деревьев. Также из берегов вышло Азовское море в Таганроге.

С утра в разных городах области произошли технические неполадки на сетях. Без электричества остались жители нескольких улиц в Шахтах, Батайске, Донецке, Аксае, Новочеркасске, Миллерово и Родионово-Несветайской слободе.

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На восстановление электроснабжения у «Донэнерго» уйдет в районе трех часов.

Ранее стало известно, когда стихнет ураганный ветер в Ростове-на-Дону.

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