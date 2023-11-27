Несколько городов в Ростовской области остались без электричества из-за бури

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Ростовской области бушует ураганный ветер, его порывы достигают 30 метров в секунду. Стихия уже стала причиной падения десятков деревьев. Также из берегов вышло Азовское море в Таганроге.
С утра в разных городах области произошли технические неполадки на сетях. Без электричества остались жители нескольких улиц в Шахтах, Батайске, Донецке, Аксае, Новочеркасске, Миллерово и Родионово-Несветайской слободе.
На восстановление электроснабжения у «Донэнерго» уйдет в районе трех часов.
Ранее стало известно, когда стихнет ураганный ветер в Ростове-на-Дону.