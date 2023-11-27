Ничего не осталось: балкон оторвало ветром у высотки в Таганроге 27 ноября

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Они рассказали, что на одном из верхних этажей разрушился застекленный балкон вместе с бетонными конструкциями. Теперь при выходе из квартиры через балконную дверь нет никаких ограждений, только пол.
Добавим, что стекла и части балкона обрушились на тротуар, о пострадавших информации не поступало. Судя по опубликованным фотографиям, другие балконы в этом доме не пострадали.
Это не единственное происшествие в городе в понедельник, 27 ноября, из-за урагана. Так, в Таганроге сильный ветер повалил мозаику с Лениным на Бульварной улице.
Кроме того, проводится эвакуация гостиниц из-за подтоплений. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.