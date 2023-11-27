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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Ничего не осталось: балкон оторвало ветром от многоэтажки в Таганроге 27 ноября

Ничего не осталось: балкон оторвало ветром у высотки в Таганроге 27 ноября

27 ноября 2023, 12:25
Фото: ТГ rostov_glavniy
Ничего не осталось: балкон оторвало ветром от многоэтажки в Таганроге 27 ноября

Балкон оторвало ветром у высотки в Таганроге 27 ноября

В Таганроге из-за начавшегося ураганного ветра с многоэтажного дома сорвало балкон, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что на одном из верхних этажей разрушился застекленный балкон вместе с бетонными конструкциями. Теперь при выходе из квартиры через балконную дверь нет никаких ограждений, только пол.

Добавим, что стекла и части балкона обрушились на тротуар, о пострадавших информации не поступало. Судя по опубликованным фотографиям, другие балконы в этом доме не пострадали.

В Таганроге ураган повалил мозаику с Лениным на Бульварной улице
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Фото: ТГ rostov_glavniy

Это не единственное происшествие в городе в понедельник, 27 ноября, из-за урагана. Так, в Таганроге сильный ветер повалил мозаику с Лениным на Бульварной улице.

Кроме того, проводится эвакуация гостиниц из-за подтоплений. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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