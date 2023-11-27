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Около 9 тыс жителей в Ростовской области остаются без света из-за урагана

Около 9 тыс жителей в Ростовской области остаются без света из-за урагана

27 ноября 2023, 19:39
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за последствий непогоды несколько тысяч человек остаются без электричества, сообщил губернатор Василий Голубев.

К 21.00 мск электричества не было у девяти тысяч человек из 25 населенных пунктов. В восстановительных работах участвуют более 250 специалистов, они используют 94 единицы техники.

«В зоне подтопления по-прежнему остаются 25 населенных пунктов в 4 муниципальных образованиях. Спасательные мероприятия продолжаются», — прокомментировал глава региона.

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Он уточнил, что работы будут продолжаться до момента, пока полностью не восстановят электроснабжение.

Напомним, что сильные порывы ветра в понедельник, 27 ноября, вызвали подтопления в регионе и отключения света.

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