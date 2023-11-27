Около 9 тыс жителей в Ростовской области остаются без света из-за урагана

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
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Updated Сегодня, 19:46
К 21.00 мск электричества не было у девяти тысяч человек из 25 населенных пунктов. В восстановительных работах участвуют более 250 специалистов, они используют 94 единицы техники.
«В зоне подтопления по-прежнему остаются 25 населенных пунктов в 4 муниципальных образованиях. Спасательные мероприятия продолжаются», — прокомментировал глава региона.
Он уточнил, что работы будут продолжаться до момента, пока полностью не восстановят электроснабжение.
Напомним, что сильные порывы ветра в понедельник, 27 ноября, вызвали подтопления в регионе и отключения света.