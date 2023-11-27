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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:32

«Оставайтесь дома»: школы начали переводить на дистанционку в Таганроге из-за урагана

«Оставайтесь дома»: школы начали переводить на дистанционку в Таганроге из-за урагана

27 ноября 2023, 05:25
Фото: 1MI
«Оставайтесь дома»: школы начали переводить на дистанционку в Таганроге из-за урагана

Школы начали переводить на дистанционку в Таганроге из-за урагана

В Таганроге несколько школ перевели на дистанционное обучение из-за последствий непогоды, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Из-за неблагоприятной погоды и аварий на энергоснабжающих сетях школы 3, 5, 8, 26 и лицей 28 перешли на дистанционное обучение.

В остальных образовательных учреждениях — школе, гимназии, лицее и детском саду — решение о посещении принимается родителями.

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«Если возможно, пожалуйста, оставайтесь дома. Тем, кто вынужден находиться на улице, просим быть внимательными, так как скорость ветра остается достаточно высокая — до 30 метров в секунду», — уточнил Фатеев.

Он добавил, что аварийные службы работают в круглосуточном режиме. Работы по восстановлению электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения продолжаются без остановки.

Ранее в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП.

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