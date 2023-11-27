«Оставайтесь дома»: школы начали переводить на дистанционку в Таганроге из-за урагана

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Из-за неблагоприятной погоды и аварий на энергоснабжающих сетях школы 3, 5, 8, 26 и лицей 28 перешли на дистанционное обучение.
В остальных образовательных учреждениях — школе, гимназии, лицее и детском саду — решение о посещении принимается родителями.
«Если возможно, пожалуйста, оставайтесь дома. Тем, кто вынужден находиться на улице, просим быть внимательными, так как скорость ветра остается достаточно высокая — до 30 метров в секунду», — уточнил Фатеев.
Он добавил, что аварийные службы работают в круглосуточном режиме. Работы по восстановлению электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения продолжаются без остановки.
Ранее в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП.