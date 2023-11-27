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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Ростовский климатолог разъяснил, почему река Дон не станет крупнейшей в мире

«Полная ерунда!»: климатолог объяснил, почему Сарматское море не может поглотить Дон

27 ноября 2023, 11:07
Фото: 1MI
Ростовский климатолог разъяснил, почему река Дон не станет крупнейшей в мире

Климатолог Иошпа объяснил, почему Дон не может стать крупнейшей рекой в мире

Климатолог ЮФУ Александр Иошпа сообщил корреспонденту RostovGazeta, что в течение полутора лет течение Гольфстрим не остановится. И река Дон, протекающая, в том числе и по Ростовской области, не станет самой крупной в мире и впоследствии не исчезнет на дне Сарматского моря.

Со ссылкой на слова ученых, в СМИ прошла информация о том, что уже к 2025 году изменится течение Гольфстрим. Это приведет к тому, что Европа замерзнет, а Крым и Кавказ станут островами. Изменения затронут и реку Дон.

Предполагается, что Дон станет крупнейшей в мире рекой — частью Сарматского моря, которое исчезло более десяти миллионов лет назад. А затем и реку Дон поглотит Сарматское море.

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Причиной этому ученые считают глобальное потепление. Якобы из-за него начнется таяние ледников. Вода рискует затопить все низины и сотни городов.Причиной этому ученые считают глобальное потепление. Якобы из-за него начнется таяние ледников. Вода рискует затопить все низины и сотни городов.
Причиной этому ученые считают глобальное потепление. Якобы из-за него начнется таяние ледников. Вода рискует затопить все низины и сотни городов.
Фото: 1MI

Причиной этому ученые считают глобальное потепление. Якобы из-за него начнется таяние ледников. Вода рискует затопить все низины и сотни городов. После чего упрется в Уральские горы, обогнет их и устремится в низменности Каспия и Аральского моря. При таком раскладе и будет восстановлено исчезнувшее Сарматское море.

Однако ростовский климатолог подчеркивает, что такого не может быть. И уж точно — в течение ближайших полутора лет.

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«На основании каких расчетов и откуда появилась эта информация, честно говоря, не понятно. По крайней мере сейчас не наблюдается никаких резких изменений ни с Гольфстримом, ни с какими-то другими течениями. Это полная ерунда», — отмечает Александр Иошпа.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему сценарий глобального потепления вряд ли осуществим в Ростовской области.

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