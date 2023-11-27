«Полная ерунда!»: климатолог объяснил, почему Сарматское море не может поглотить Дон

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Со ссылкой на слова ученых, в СМИ прошла информация о том, что уже к 2025 году изменится течение Гольфстрим. Это приведет к тому, что Европа замерзнет, а Крым и Кавказ станут островами. Изменения затронут и реку Дон.
Предполагается, что Дон станет крупнейшей в мире рекой — частью Сарматского моря, которое исчезло более десяти миллионов лет назад. А затем и реку Дон поглотит Сарматское море.
Причиной этому ученые считают глобальное потепление. Якобы из-за него начнется таяние ледников. Вода рискует затопить все низины и сотни городов. После чего упрется в Уральские горы, обогнет их и устремится в низменности Каспия и Аральского моря. При таком раскладе и будет восстановлено исчезнувшее Сарматское море.
Однако ростовский климатолог подчеркивает, что такого не может быть. И уж точно — в течение ближайших полутора лет.
«На основании каких расчетов и откуда появилась эта информация, честно говоря, не понятно. По крайней мере сейчас не наблюдается никаких резких изменений ни с Гольфстримом, ни с какими-то другими течениями. Это полная ерунда», — отмечает Александр Иошпа.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему сценарий глобального потепления вряд ли осуществим в Ростовской области.