«Попыток будет больше»: зачем ВСУ пытаются атаковать Ростовскую область дронами

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Напомним, что 27 ноября в 9.30 мск возле Каменского района рухнул беспилотник самолетного типа. Губернатор Ростовской области уточнил, что последствий на земле не установлено и поблагодарил военных за выполненную работу.
Политолог подчеркивает, что сейчас интенсивность боестолкновения на фронте уменьшается. Украина пытается компенсировать это дальними ударами по территориям Ростовской области.
«Все упирается в ресурсы, особенно в те, которые им дают. Чем больше будут давать, тем больше будет подобных попыток», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Ранее RostovGazeta выясняла, в чем отличия беспилотников самолетного типа и для чего они предназначаются.