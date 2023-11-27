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Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

«Компенсация»: эксперт рассказал, почему Украина пытается атаковать Каменский район

«Попыток будет больше»: зачем ВСУ пытаются атаковать Ростовскую область дронами

27 ноября 2023, 14:46
Фото: us navy/cco
«Компенсация»: эксперт рассказал, почему Украина пытается атаковать Каменский район

Эксперт Абросимов заявил, что Украина не прекратит атаковать Ростовскую область

Попытки Украины атаковать Ростовскую область, а именно Каменский район, в ближайшее время не прекратятся, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что 27 ноября в 9.30 мск возле Каменского района рухнул беспилотник самолетного типа. Губернатор Ростовской области уточнил, что последствий на земле не установлено и поблагодарил военных за выполненную работу.

Политолог подчеркивает, что сейчас интенсивность боестолкновения на фронте уменьшается. Украина пытается компенсировать это дальними ударами по территориям Ростовской области.

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«Все упирается в ресурсы, особенно в те, которые им дают. Чем больше будут давать, тем больше будет подобных попыток», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Ранее RostovGazeta выясняла, в чем отличия беспилотников самолетного типа и для чего они предназначаются.

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