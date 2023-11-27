«Потопы, разрушения и эвакуация»: что натворил ураган в Ростовской области

В Шахтах сильные порывы ветра соврали покрытие крыши дома и обрушили его на дорогу. В полете они задели электропровода, что привело к появлению искр. На видео попал момент, когда два автомобиля остановились рядом, так как был риск, что падающие конструкции могли задеть эти машины. Тем не менее водители не стали выходить из транспорта и продолжили движение дальше.