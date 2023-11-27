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Published Сегодня, 11:10

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Updated Сегодня, 12:50

«Потопы, разрушения и эвакуация»: что натворил ураган в Ростовской области

«Потопы, разрушения и эвакуация»: что натворил ураган в Ростовской области

27 ноября 2023, 11:10
Фото: rostovgazeta.ru
«Потопы, разрушения и эвакуация»: что натворил ураган в Ростовской области

Ураган довел Ростовскую область до эвакуаций, разрушений и потопов

В Ростовской области в понедельник, 27 сентября, сильный ветер доставил местным жителям большое количество неприятностей. Какие разрушения произошли в городах, в материале RostovGazeta.

Когда прекратится ураган

Синоптики заранее предупреждали, что ветер в Ростовской области в понедельник, 27 ноября, будет достигать скорости до 30 метров в секунду, что ранее становилось причиной падения деревьев. Также говорилось, что из-за плохой погоды уровень воды в реке Дон у Азова может подняться до опасных отметок.

А представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что «беспокойная» ситуация с погодой на всем юге России продлится до среды, 29 ноября. Ветер будет бушевать в южных регионах еще три дня.

Ветер будет бушевать в южных регионах еще три дня.Ветер будет бушевать в южных регионах еще три дня.
Ветер будет бушевать в южных регионах еще три дня.
Фото: ТГ канал Алексей Фатеев

Потопы в Ростовской области

С самого утра появилась информация, что в Азовском районе под воду начали уходить улицы из-за неблагоприятной погоды. Из-за этого ограничили движение на дороге Азов — Ейск, между Кагальником и Займообрывом.

Очень сложная ситуация сейчас наблюдается в городах Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог, а также в районах Азовском, Мясниковском и Неклиновском. Чтобы помочь людям, организовать 116 пунктов временного размещения.

За помощью обратились жители четырех хуторов — Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино. Около 20 человек были эвакуированы.

По информации властей, силы и средства экстренных служб могут быть усилены в самое ближайшее время.

За помощью обратились жители четырех хуторов — Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино. Около 20 человек были эвакуированы.За помощью обратились жители четырех хуторов — Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино. Около 20 человек были эвакуированы.
За помощью обратились жители четырех хуторов — Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино. Около 20 человек были эвакуированы.
Фото: ДПЧС по Ростовской области

Разрушения в Ростовской области

В регионе из-за сильного ветра рухнуло большое количество деревьев в различных городах. Только в одном Ростове упали более 20 растений, но о пострадавших информации не было.

Кроме того, в донской столице два автомобиля получили повреждения в результате падения забора. Из-за этого разбились стекла, пострадали двери и элементы кузова обоих машин.

А в центре города из-за сильных порывов ветра оборвались провода, на которых висели знаки дорожного движения.

А в центре города из-за сильных порывов ветра оборвались провода, на которых висели знаки дорожного движения.А в центре города из-за сильных порывов ветра оборвались провода, на которых висели знаки дорожного движения.
В Таганроге ураган повалил мозаику с Лениным на Бульварной улице
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В Шахтах сильные порывы ветра соврали покрытие крыши дома и обрушили его на дорогу. В полете они задели электропровода, что привело к появлению искр. На видео попал момент, когда два автомобиля остановились рядом, так как был риск, что падающие конструкции могли задеть эти машины. Тем не менее водители не стали выходить из транспорта и продолжили движение дальше.

жители Таганрога сообщили в социальных сетях, что ураганный ветер привел к разрушению балкона в многоэтажном доме. Инцидент произошел на одном из верхних этажей, где застекленный балкон и бетонные конструкции просто напросто разрушились.

В результате этого, при выходе из квартиры через балконную дверь отсутствуют любые ограждения, остался только пол. Фрагменты стекла и части балкона упали на тротуар. Из опубликованных фотографий можно сделать вывод, что другие балконы в данном доме не пострадали.

Эвакуация в Ростовской областиЭвакуация в Ростовской области
Эвакуация в Ростовской областиЭвакуация в Ростовской области
Эвакуация в Ростовской областиЭвакуация в Ростовской области
Эвакуация в Ростовской областиЭвакуация в Ростовской области
Эвакуация в Ростовской областиЭвакуация в Ростовской области
Эвакуация в Ростовской области
Фото: ТГ канал Алексей Фатеев

Отключения света в Ростовской области

Заместитель губернатора Игорь Сорокин сообщил в Telegram о проблемах с электроснабжением в нескольких населенных пунктах Ростовской области. Причина — сильный ветер, из-за которого частично отключено электричество в девяти районах, включая Неклиновский, Каменский, Куйбышевский, Азовский и Красносулинский. Проблема также затронула жителей Ростова и Новошахтинска. В настоящее время проводятся оперативно-восстановительные работы, в которых задействованы около 600 человек.

Губернатор Василий Голубев рассказал, что около 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света.

Эвакуация в Ростовской области

По информации, распространенной через Telegram-канал Don_Mash, в Таганроге сейчас проходит эвакуация из гостиничных комплексов, территории которых оказались затопленными. В частности, это касается построек на улице Адмирала Крюйса.

Обстановка в этом районе настолько серьезная, что вода достигает спасателям по пояс. В настоящий момент активно проводятся мероприятия по спасению людей.

Кроме того, по информации правительства региона, в регионе эвакуировали еще около 20 человек. Группировка сил и средств служб экстренного реагирования может быть увеличена в кратчайшие сроки.

«Потопы, разрушения и эвакуация»: что натворил ураган в Ростовской области
Видео: ДПЧС по РО
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