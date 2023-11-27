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Реабилитолог Агапова раскрыла истинные свойства мазей для спины

Реабилитолог Агапова раскрыла истинные свойства мазей для спины

27 ноября 2023, 16:44
Фото: 1MI
Мази для спины не решают проблему источника боли, так как они действуют только на поверхности, поэтому для лечения следует использовать индивидуальный подход и методы физической реабилитации.

Многие люди предпочитают самостоятельное лечение вместо похода к врачу, но это часто оказывается неэффективным, особенно при болях в спине. Физический реабилитолог София Агапова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что мазь для спины, будь то обезболивающая, разогревающая, охлаждающая или противовоспалительная, действует только на поверхности.

Такие препараты успешно справляются со своей задачей, уменьшая воспаление и боль. Однако, причина, по которой боль возвращается, заключается в том, что мазь не устраняет источник этой боли. Например, фасет-синдром, при котором суставы позвоночника воспаляются и изменяются, является частой причиной боли в пояснице.

Это происходит потому, что спина зажата, и позвонки не могут свободно двигаться. Если вы мажете такую спину мазью, то вам станет немного легче, но это будет временным эффектом, пока компоненты лекарства подавляют боль. А сустав останется в том же состоянии, по-прежнему перегруженным и причиняющим страдания.

Поэтому реабилитолог подчеркнула, что каждая такая ситуация требует индивидуального подхода. Например, в данном случае нужно заставить позвонки двигаться так, чтобы суставы не перегружались. Физическая реабилитация является отличным методом для устранения болевых проблем, а современные препараты могут помочь специалистам в ускорении процесса выздоровления.

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