Реабилитолог Агапова раскрыла истинные свойства мазей для спины

Это происходит потому, что спина зажата, и позвонки не могут свободно двигаться. Если вы мажете такую спину мазью, то вам станет немного легче, но это будет временным эффектом, пока компоненты лекарства подавляют боль. А сустав останется в том же состоянии, по-прежнему перегруженным и причиняющим страдания.