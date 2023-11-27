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Ростов-на-Дону вошел в топ-3 городов, где «погибают» автомобили

Ростов-на-Дону вошел в топ-3 городов, где «погибают» автомобили

27 ноября 2023, 11:50
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону вошел в топ-3 городов, где «погибают» автомобили

Ростов занял третье место среди городов, где часто происходят тотальные ДТП

Великий Новгород, Омск и Ростов-на-Дону возглавили список городов, опасных для водителей из-за количества тотальных аварий, об этом сообщили эксперты одного из страховых агентств.

Портал «НиаСам» со ссылкой на исследование страховой компании объявил, что Ростов-на-Дону вошел в число лидеров по количеству тотальных ДТП, заняв третье место. Опередили южную столицу только Великий Новгород и Омск.

Согласно данным издания, исследователи изучали статистику «тотальных аварий», а именно тех ДТП, в которых наступает конструктивная гибель автомобиля.

Аналитики выяснили, что с начала 2023 года именно в этих городах чаще всего происходили аварии, после которых не было смысла ремонтировать автомобиль.

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Также в десятку лидеров вошли Киров и Вологда, где тотальные ДТП происходили в более чем 0,9% случаев. Также в десятку лидеров вошли Киров и Вологда, где тотальные ДТП происходили в более чем 0,9% случаев.
Также в десятку лидеров вошли Киров и Вологда, где тотальные ДТП происходили в более чем 0,9% случаев.
Фото: 1MI

Также в десятку лидеров вошли Киров и Вологда, где тотальные ДТП происходили в более чем 0,9% случаев. За ними последовали Владимир, Ижевск, Екатеринбург и Саратов с Казанью.

При этом, по данным исследователей, в текущем году уровень «тоталей» сократился на треть (34%) по сравнению с показателями за аналогичный период 2022 года.

Ранее в Ростовской области автомобиль «Почты России» превратился в блин после ДТП с участием фур.

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