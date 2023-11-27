Ростов-на-Дону вошел в топ-3 городов, где «погибают» автомобили

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Портал «НиаСам» со ссылкой на исследование страховой компании объявил, что Ростов-на-Дону вошел в число лидеров по количеству тотальных ДТП, заняв третье место. Опередили южную столицу только Великий Новгород и Омск.
Согласно данным издания, исследователи изучали статистику «тотальных аварий», а именно тех ДТП, в которых наступает конструктивная гибель автомобиля.
Аналитики выяснили, что с начала 2023 года именно в этих городах чаще всего происходили аварии, после которых не было смысла ремонтировать автомобиль.
Также в десятку лидеров вошли Киров и Вологда, где тотальные ДТП происходили в более чем 0,9% случаев. За ними последовали Владимир, Ижевск, Екатеринбург и Саратов с Казанью.
При этом, по данным исследователей, в текущем году уровень «тоталей» сократился на треть (34%) по сравнению с показателями за аналогичный период 2022 года.
Ранее в Ростовской области автомобиль «Почты России» превратился в блин после ДТП с участием фур.