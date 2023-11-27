Ростовский фирменный поезд «Атаман Платов» из-за урагана застрял на берегу моря

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
По информации издания, пока поезд находится у перегона Зубова Щель, это на расстоянии 57 километров от станции отправления. Он выехал из Адлера в 20.22 и должен был прибыть в донскую столицу в 07.18.
«Скорее стоим, чем едем. Последний прогон был в шесть утра, прошли километров 20 и теперь два часа опять стоим. За окном трехметровые волны», — рассказал изданию один из пассажиров.
Он добавил, что какой-либо точной информации о возобновлении движения пока нет. Говорится, что электричество в вагоне отключили, из-за чего пассажиры не могут зарядить свои телефоны.
Добавим, что несколько городов в Ростовской области остались без электричества из-за бури. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.