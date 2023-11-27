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Фирменный поезд из-за урагана застрял на берегу моря при поездке в Ростов

Ростовский фирменный поезд «Атаман Платов» из-за урагана застрял на берегу моря

27 ноября 2023, 07:22
Фирменный поезд из-за урагана застрял на берегу моря при поездке в Ростов
На берегу Черного моря застрял фирменный поезд «Атаман Платов», который направлялся в Ростов-на-Дону, сообщает 161.ру.

По информации издания, пока поезд находится у перегона Зубова Щель, это на расстоянии 57 километров от станции отправления. Он выехал из Адлера в 20.22 и должен был прибыть в донскую столицу в 07.18.

«Скорее стоим, чем едем. Последний прогон был в шесть утра, прошли километров 20 и теперь два часа опять стоим. За окном трехметровые волны», — рассказал изданию один из пассажиров.

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Фирменный поезд из-за урагана застрял на берегу моря при поездке в Ростов
Видео: t.me/kuban_Press

Он добавил, что какой-либо точной информации о возобновлении движения пока нет. Говорится, что электричество в вагоне отключили, из-за чего пассажиры не могут зарядить свои телефоны.

Добавим, что несколько городов в Ростовской области остались без электричества из-за бури. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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