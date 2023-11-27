Сахалинский «Горный воздух» завоевал национальную премию «Горы России»

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:19
«Горы России» — национальная премия, учрежденная для развития и продвижения горнолыжного туризма на территории РФ. В рамках конкурса комиссия выбирает лучшие курорты и отели по всей стране в нескольких номинациях, а победителей определяют народным голосованием на сайте проекта. В 2023 году россияне поддерживали туристические комплексы своих регионов с 1 августа по 15 октября, и СТК «Горный воздух» выбрали победителем в номинации «Лучший курорт на Дальнем Востоке».
«Наша главная задача — развитие горнолыжного туризма и создание комфортных условий для отдыха гостей. Это подтверждается ежегодным ростом количества посетителей комплекса. В этом году мы готовимся принять еще больше гостей, поэтому уже активно готовимся к открытию сезона. Высокая оценка стараний — главный подарок для нас», — подчеркнули представители СТК «Горный воздух».
О выходе СТК на новый уровень гостеприимства рассказал и министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев. Выступив на пресс-конференции ТАСС, посвященной открытию горнолыжного сезона в России, глава ведомства презентовал разнообразный отдых для лыжников и сноубордистов на Сахалине. Также Артем Лазарев поделился новостями о развитии «Горного воздуха»: в 2023/24 году СТК готов предложить отдыхающим категорийные трассы для фрирайда.
«У нас увеличилось количество трасс для катания, в том числе для фрирайда. Если раньше общая протяженность их составляла около 35 км, то в текущем сезоне будет более 40 км. Помимо этого, мы будем предлагать туристам фрирайд-катание и хелиски в окрестностях „Горного воздуха“. И, конечно, трассовое катание, которое у нас, скажу без стеснения, является лучшим за Уралом, будет организовано, как и всегда», — поделился глава минтуризма островного региона Артем Лазарев.