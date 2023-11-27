Шотландия не оправдала ведьм, обвиненных в колдовстве с XVI по XVIII века

В Шотландии не принят закон о посмертном оправдании четырех тысяч женщин, которые были обвинены и казнены за колдовство с XVI по XVIII века, хотя в других регионах, например, в Каталонии, такие законы уже действуют.

В Шотландии не принят закон, который оправдал бы женщин, обвиняемых в колдовстве с XVI по XVIII века, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». За этот период около четырех тысяч шотландских женщин подверглись пыткам и были казнены по такому обвинению. Предложение о посмертном оправдании женщин было выдвинуто членом парламента Натали Дон, но уже после ее назначения на новую должность законопроект был отозван. В 2022 году автономное сообщество Каталония приняло резолюцию о «восстановлении памяти» женщин, осужденных на смертную казнь за обвинения в колдовстве с XV по XVIII век.