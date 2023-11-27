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Скорость ветра в Ростове достигла 33 метров в секунду

Скорость ветра в Ростове-на-Дону достигла 33 метров в секунду

27 ноября 2023, 12:54
Фото: pxhere
Скорость ветра в Ростове достигла 33 метров в секунду
В Ростове жителей предупредили об ураганном ветре скоростью до 33 метров в секунду, который задержится в регионе на несколько дней, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Власти Ростова объявили, что минувшей ночью 27 ноября на Ростовскую область обрушился штормовой ветер скоростью до 33 метров в секунду. Согласно прогнозу синоптиков, подобная погода с неблагоприятными метеорологическими явлениями сохранится в регионе ближайшие несколько дней.

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Потому компания «Россети Юг» призывает ростовчан соблюдать правила электробезопасности, а именно не приближаться к оборванным ветром или рухнувшими деревьями проводам ближе чем на восемь метров. В случае обрыва ЛЭП потребителей просят звонить по номеру 8(800)220-02-20.

Ранее в Таганроге из-за ураганного ветра помяло лоджию и выбило стекла в многоэтажке.

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