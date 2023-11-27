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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Эксперт рассказал, какие ограничения необходимы для продажи энергетиков в Ростове

«Смертельные случаи были»: эксперт из Ростова-на-Дону предложил запретить энергетики

27 ноября 2023, 12:29
Фото: Pxhere
Эксперт рассказал, какие ограничения необходимы для продажи энергетиков в Ростове

Эксперт Махмудов предложил запретить свободную продажу энергетиков в Ростове

Ряд ограничений, помимо маркировки, следует ввести для реализации энергетических напитков в магазинах, сообщил RostovGazeta ростовский общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что депутаты Госдумы подготовили законопроект о маркировке энергетических напитков надписями об их вреде. Однако, по мнению представителей ростовской общественной организации, этого недостаточно.

«У нас уже есть опыт маркировки сигарет с предупреждениями. Однако их употребление не сильно снизилось. Хотя, надо признать, что положительная динамика наблюдается», — отмечает Владислав Махмудов.

Собеседник добавляет, что маркировка энергетиков предупреждающими надписями об их вреде заслуживает внимания. Может быть, из десяти человек, один или два задумаются, стоит ли покупать такой напиток.

Однако ростовский эксперт подчеркивает, что к инициативе маркировки энергетиков, следует добавить и другие ограничения.

«На мой взгляд, с энергетиками нужно поступать также, как и с сигаретами — продавать на отдельной стойке 18+, которая не будет доступной для визуального контакта», — предлагает собеседник.

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Однако для кардинального решения вопроса, эксперт не исключает и возможность полного запрета на продажу энергетиков.

«Это будет самое разумное. Ведь в энергетиках содержится большая доза кофеина, что неблагоприятно влияет на нервную систему. Особенно большой вред такие напитки наносят здоровью нашей молодежи. От них учащается сердцебиение, повышается давление, что может приводить к негативным последствиям вплоть до инфарктов. И такие случаи уже есть», — говорит Махмудов.

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