«Смертельные случаи были»: эксперт из Ростова-на-Дону предложил запретить энергетики

«Это будет самое разумное. Ведь в энергетиках содержится большая доза кофеина, что неблагоприятно влияет на нервную систему. Особенно большой вред такие напитки наносят здоровью нашей молодежи. От них учащается сердцебиение, повышается давление, что может приводить к негативным последствиям вплоть до инфарктов. И такие случаи уже есть», — говорит Махмудов.