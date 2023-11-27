Спасатель объяснил, что делать, если необходимо выйти на улицу в ураган

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Ростовский спасатель Артем Белков советует ростовчанам не покидать свои дома без острой необходимости 27 и 28 ноября. Но если сделать это все-таки пришлось, эксперт дает несколько советов о том, как не стать жертвой стихии.
«Ураганный ветер сносит деревья, знаки, хлам с балконов, части кровли. Все это может угодить в вас и поранить. Нужно максимально защитить тело многослойной одеждой. Надеваем подштанники или колготки под брюки. Под свитер поддеваем водолазку, сверху — самый толстый и длинный пуховик из всех что есть. На голову наматываем шарф и сверху надеваем шапку. Еще лучше — балаклаву, чтобы максимально защитить лицо», — советует спасатель.
Артемий Белков предупреждает, что маршрут лучше составить заранее. Он должен пролегать подальше от старых сухих деревьев, ветхих строений и столбов с плохо закрепленными проводами или дорожными знаками.
«Лучше перемещаться по городу на транспорте, это безопаснее», — говорит спасатель.
Ранее RostovGazeta писала о том, что натворил ураган в Ростовской области.