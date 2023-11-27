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Published Сегодня, 15:20

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Updated Сегодня, 15:22

Спасатель объяснил, что делать, если необходимо выйти на улицу в ураган

Спасатель объяснил, что делать, если необходимо выйти на улицу в ураган

27 ноября 2023, 15:20
Фото: Midjourney
Спасатель объяснил, что делать, если необходимо выйти на улицу в ураган
Ураганный ветер накрыл Ростовскую область 27 ноября. Как себя вести на улице, чтобы не пострадать RostovGazeta рассказал спасатель Артем Белков.

Ростовский спасатель Артем Белков советует ростовчанам не покидать свои дома без острой необходимости 27 и 28 ноября. Но если сделать это все-таки пришлось, эксперт дает несколько советов о том, как не стать жертвой стихии.

«Ураганный ветер сносит деревья, знаки, хлам с балконов, части кровли. Все это может угодить в вас и поранить. Нужно максимально защитить тело многослойной одеждой. Надеваем подштанники или колготки под брюки. Под свитер поддеваем водолазку, сверху — самый толстый и длинный пуховик из всех что есть. На голову наматываем шарф и сверху надеваем шапку. Еще лучше — балаклаву, чтобы максимально защитить лицо», — советует спасатель.

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Артемий Белков предупреждает, что маршрут лучше составить заранее. Он должен пролегать подальше от старых сухих деревьев, ветхих строений и столбов с плохо закрепленными проводами или дорожными знаками.

«Лучше перемещаться по городу на транспорте, это безопаснее», — говорит спасатель.

Ранее RostovGazeta писала о том, что натворил ураган в Ростовской области.

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