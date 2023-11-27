Спасатель объяснил, что делать, если необходимо выйти на улицу в ураган

«Ураганный ветер сносит деревья, знаки, хлам с балконов, части кровли. Все это может угодить в вас и поранить. Нужно максимально защитить тело многослойной одеждой. Надеваем подштанники или колготки под брюки. Под свитер поддеваем водолазку, сверху — самый толстый и длинный пуховик из всех что есть. На голову наматываем шарф и сверху надеваем шапку. Еще лучше — балаклаву, чтобы максимально защитить лицо», — советует спасатель.