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Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Спасатели эвакуируют жителей затопленных хуторов в Ростовской области
27 ноября 2023, 09:09
Сюжет
Ураган в Ростовской области 27 ноября
Спасатели эвакуируют жителей затопленных хуторов в Ростовской области
Фото: ДПЧС Ростовской области
#Ураган в Ростовской области 27 ноября
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