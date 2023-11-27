«Спасибо военным»: беспилотник сбили в Ростовской области 27 ноября

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Сегодня около 9.30 утра система ПВО в Каменском районе сбила беспилотник. Губернатор Василий Голубев заверил, что последствий от ликвидации дрона на земле нет. О пострадавших в результате инцидента также не сообщается.
«Спасибо военным за выполненную работу», — заключил Голубев.
Других подробностей об инциденте пока не поступало.
Вчера Telegram-каналы сообщали, что в Каменском районе 24 и 25 ноября были обнаружены сбитые беспилотники. Один из них находился в ветках деревьев, неподалеку от города. Другой обнаружили в сельскохозяйственных полях. Власти информацию о беспилотниках официально не подтверждали и не комментировали.