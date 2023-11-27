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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

«Спасибо военным»: Беспилотник сбили в Ростовской области 27 ноября

«Спасибо военным»: беспилотник сбили в Ростовской области 27 ноября

27 ноября 2023, 07:19
Фото: Midjourney
«Спасибо военным»: Беспилотник сбили в Ростовской области 27 ноября

В Каменском районе Ростовской области сбили беспилотник 27 ноября

В Каменском районе сбит БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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СВО

Сегодня около 9.30 утра система ПВО в Каменском районе сбила беспилотник. Губернатор Василий Голубев заверил, что последствий от ликвидации дрона на земле нет. О пострадавших в результате инцидента также не сообщается.

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«Спасибо военным за выполненную работу», — заключил Голубев.

Других подробностей об инциденте пока не поступало.

Вчера Telegram-каналы сообщали, что в Каменском районе 24 и 25 ноября были обнаружены сбитые беспилотники. Один из них находился в ветках деревьев, неподалеку от города. Другой обнаружили в сельскохозяйственных полях. Власти информацию о беспилотниках официально не подтверждали и не комментировали.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СВО#Беспилотник#Каменский район#Василий Голубев#RostovGazeta#Происшествия
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