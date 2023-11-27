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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

Стало известно, каким беспилотником пытались атаковать Ростовскую область

Стало известно, каким беспилотником пытались атаковать Ростовскую область

27 ноября 2023, 08:03
Фото: VoidWanderer/cc by sa 4.0/wiki
Стало известно, каким беспилотником пытались атаковать Ростовскую область
Силы ПВО в Ростовской области отразили атаку беспилотника самолетного типа, сообщили в министерстве обороны.
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СВО

Сегодня в 9.30 силы ПВО уничтожили в небе над Каменским районом Ростовской области беспилотник. В министерстве обороны уточнили, что это был БПЛА самолетного типа.

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Атаку ВСУ в военном ведомстве назвали «террористической». Там добавили, что целью беспилотника были объекты на территории России.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя инцидент, заявил, что жертв среди населения, а также разрушений в регионе нет. Он поблагодарил военных за оперативную работу.

Напомним, вчера Telegram-каналы сообщали, что в Каменском районе 24 и 25 ноября были обнаружены сбитые беспилотники. Один из них находился в ветках деревьев, неподалеку от города. Другой обнаружили в сельскохозяйственных полях. Власти информацию о беспилотниках официально не подтверждали и не комментировали.

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