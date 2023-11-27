Стало известно, каким беспилотником пытались атаковать Ростовскую область

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Сегодня в 9.30 силы ПВО уничтожили в небе над Каменским районом Ростовской области беспилотник. В министерстве обороны уточнили, что это был БПЛА самолетного типа.
Атаку ВСУ в военном ведомстве назвали «террористической». Там добавили, что целью беспилотника были объекты на территории России.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя инцидент, заявил, что жертв среди населения, а также разрушений в регионе нет. Он поблагодарил военных за оперативную работу.
Напомним, вчера Telegram-каналы сообщали, что в Каменском районе 24 и 25 ноября были обнаружены сбитые беспилотники. Один из них находился в ветках деревьев, неподалеку от города. Другой обнаружили в сельскохозяйственных полях. Власти информацию о беспилотниках официально не подтверждали и не комментировали.