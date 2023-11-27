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Published Сегодня, 16:32

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Updated Сегодня, 16:36

Стало известно, когда в Ростовской области полностью восстановят электричество

Стало известно, когда в Ростовской области полностью восстановят электричество

27 ноября 2023, 16:32
Фото: 1MI
Количество остающихся из-за шторма без электроснабжения потребителей в южных регионах РФ на 16.00 мск снизилось до одного миллиона человек, сообщили в Минэнерго.
«Количество отключённых от электроснабжения потребителей в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областях, по данным на 16:00 (мск), снизилось до 1 миллиона человек», — отмечается в сообщении.

Как сообщили в министерстве, восстановительные работы в Ростовской области, Дагестане и Краснодарском крае планируется завершить уже до конца текущих суток. В Запорожской и Херсонской областях — до конца 28 ноября, в Крыму, ДНР и ЛНР — до конца 29 ноября.

По состоянию на 10 утра мск непогода оставила без электричества около 1,9 миллиона человек в этих регионах РФ.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что из-за непогоды без света в регионе остаются 50 тысяч жителей.

Напомним, с ночи 27 ноября в Ростовской области продолжает бушевать непогода, из-за которой пришлось эвакуировать отдельные районы и привлечь к работам сотни спасателей.

В своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев объявил, что к 18.00 мск покрытыми водой остаются 25 населенных пунктов на территории Ростовской области, в зоне подтоплений также находятся Азов, Таганрог с Азовским и Неклиновским районами.

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#ДНР#ЛНР#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Запорожская область#Херсонская область#Шторм#Крым#Краснодарский край#Электричество#Дагестан#Минэнерго
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