Стало известно, когда в Ростовской области полностью восстановят электричество

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
«Количество отключённых от электроснабжения потребителей в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областях, по данным на 16:00 (мск), снизилось до 1 миллиона человек», — отмечается в сообщении.
Как сообщили в министерстве, восстановительные работы в Ростовской области, Дагестане и Краснодарском крае планируется завершить уже до конца текущих суток. В Запорожской и Херсонской областях — до конца 28 ноября, в Крыму, ДНР и ЛНР — до конца 29 ноября.
По состоянию на 10 утра мск непогода оставила без электричества около 1,9 миллиона человек в этих регионах РФ.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что из-за непогоды без света в регионе остаются 50 тысяч жителей.
Напомним, с ночи 27 ноября в Ростовской области продолжает бушевать непогода, из-за которой пришлось эвакуировать отдельные районы и привлечь к работам сотни спасателей.
В своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев объявил, что к 18.00 мск покрытыми водой остаются 25 населенных пунктов на территории Ростовской области, в зоне подтоплений также находятся Азов, Таганрог с Азовским и Неклиновским районами.