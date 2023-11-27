Стало известно, когда в Ростовской области полностью восстановят электричество

Как сообщили в министерстве, восстановительные работы в Ростовской области, Дагестане и Краснодарском крае планируется завершить уже до конца текущих суток. В Запорожской и Херсонской областях — до конца 28 ноября, в Крыму, ДНР и ЛНР — до конца 29 ноября.